Жуниор МОРАЕС: «Все, чтобы снова ощутить эти моменты!»

34-летний нападающий донецкого «Шахтера» и сборной Украины Жуниор Мораес продолжает восстанавливаться после разрыва крестообразной связки колена.

«Все, чтобы снова ощутить эти моменты! Вперед!», — прокомментировал Мораес видео своего гола в ворота «Александрии», который был забит 11 мая 2019 года.

В минувшем сезоне Мораес провел за «Шахтер» 25 матчей во всех турнирах, где забил девять мячей и отдал одну результативную передачу.