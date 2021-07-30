Жуниор МОРАЕС: «Все, чтобы снова ощутить эти моменты!»

34-летний нападающий донецкого «Шахтера» и сборной Украины Жуниор Мораес продолжает восстанавливаться после разрыва крестообразной связки колена.
«Все, чтобы снова ощутить эти моменты! Вперед!», — прокомментировал Мораес видео своего гола в ворота «Александрии», который был забит 11 мая 2019 года.
В минувшем сезоне Мораес провел за «Шахтер» 25 матчей во всех турнирах, где забил девять мячей и отдал одну результативную передачу.
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