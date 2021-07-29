ВИДЕО. Ворскла снова пропустила в компенсированное время еврокубка

Команда Максимова не в состоянии удержать результат

  • 29.07.2021 21:01
  • 1072 просмотра
  • 2 комментария
ВИДЕО. Ворскла снова пропустила в компенсированное время еврокубка
© vorskla.com.ua

В ответном матче квалификации Лиги конференций «Ворскла» выигрывала 2:1, однако пропустила от КуПСа в компенсированное время.

Такая же ситуация была в первом поединке, когда команда Юрия Максимова пропустила на 96-й минуте.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    nestor maxno
      nestor maxno, 29.07.2021 21:08
    +2
    Зачем позориться . Лучше и не играли вобщен.
    Ссылка
    Iurii
    online
      Iurii, 29.07.2021 21:04
    +2
    Очень грустно.... Что в головах игроков?
    Ссылка
    nestor maxno
      nestor maxno, 29.07.2021 21:08
    +2
    Зачем позориться . Лучше и не играли вобщен.
    Ссылка
    Iurii
    online
      Iurii, 29.07.2021 21:04
    +2
    Очень грустно.... Что в головах игроков?
    Ссылка
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