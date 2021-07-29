ВИДЕО. Ворскла снова пропустила в компенсированное время еврокубка

В ответном матче квалификации Лиги конференций «Ворскла» выигрывала 2:1, однако пропустила от КуПСа в компенсированное время.
Такая же ситуация была в первом поединке, когда команда Юрия Максимова пропустила на 96-й минуте.
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Источник — Sport.ua
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