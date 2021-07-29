Колос — Металлист 1925. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский нападающий Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 2-го тура УПЛ «Колос» – «Металлист 1925».

«В первом туре «Колос» сыграл вничью 0:0 с «Вересом», который впервые после победы в Первой лиге сыграл в УПЛ. А «Металлист 1925» в своей дебютной игре в Премьер-лиге Украины выиграл у «Руха» со счетом 2:1.

Два раза встречались между собой эти соперники, и было это в рамках Первой лиги Украины сезона 2018/2019. Интересно, что обе встречи завершились тогда со счетом 0:0.

«Колос» у «Вереса» не выиграл, а «Металлист 1925» обыграл «Рух». Но сейчас «Колос» будет играть дома с «Металлистом 1925». Поэтому поставим на команду из Ковалевки 1Х, что она не проиграет на домашнем стадионе харьковчанам», - сказал Козьбан.

Матч «Колос» – «Металлист 1925» состоится 30-го июля. Начало встречи в 21:00.