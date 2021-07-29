Львов — Шахтер. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский нападающий Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 2-го тура УПЛ «Львов» – «Шахтер».

«В первом туре Премьер-лиги Украины «Львов» играл с «Мариуполем» и эта встреча завершилась вничью 1:1. «Шахтер» оказался сильнее «Ингульца» (2:1).

Десять раз встречались между собой эти соперники. «Львов» победил два раза, «Шахтер» выигрывал семь раз и еще один поединок завершился вничью. В прошлом сезоне матчи этих команд были голевыми. Сначала «горняки» победили 5:1, а затем львовяне выиграли 3:2.

Поставим на то, что «Шахтер» выиграет у «Львова» на выезде. Думаю, все-таки «Львову» тяжело будет. По первой игре «Шахтер» неплохо выглядел, хоть в конце поединка и пропустили от «Ингульца». Но «горняки», можно сказать, всю игру владели преимущество. Поэтому поставим на победу «Шахтера» в матче со «Львовом», - сказал Козьбан.

Матч «Львов» – «Шахтер» состоится 30-го июля. Начало встречи в 19:00.