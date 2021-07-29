ДЕ ДЗЕРБИ: «Серия A и УПЛ отличаются. Не буду делать из Шахтера Сассуоло»

Наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби оценил свою работу в «Сассуоло» и переход в украинскую команду.

- О вашей работе в «Сассуоло». Чем вас привлекла работа в клубе и как вы туда попали?

- В клубе сразу сказали, что будут полностью меня поддерживать, и они купили футболистов, которые отлично подходили для моей игры.

- Вы с командой начали показывать интересный футбол практически сразу - обыграли «Интер», разгромили «Дженоа». Вы строили новую команду, использовали уже наработанные схемы?

- Можно сказать, что Эусебио Ди Франческо оставил много всего для футболистов «Сассуоло». Когда он ушел из команды, я взял часть его наработок, так как считаю Ди Франческо действительно очень хорошим тренером. В первом сезоне мы купили 11-12 новых футболистов, из-за чего у нас была обновлена ​​команда, в которой играли как новички, так и те, кто уже были в клубе давно.

- Мы знаем, что «Сассуоло» неоднократно был лидером Серии А по количеству точных передач и владению мячом. Можно ли это назвать стилем Де Дзерби?

- Все тренеры берут что-то от других тренеров, но ты и сам должен знать, специфику и философию своей игры, потому что у каждой команды есть свои нюансы, есть свои футболисты, и это очень сложно - повторить одно и то же в разных командах. И я не буду делать из «Шахтера» «Сассуоло», потому что есть разные игроки, разные культуры, разные философии, чемпионат Италии и чемпионат Украины отличаются. Конечно, сложно поддерживать одну философию игры, но надо понимать, где ты работаешь и адаптироваться.

- «Сассуоло» был одним из базовых клубов на Евро-2020 у сборной Италии. Такие игроки как Локателли, Берарди, Распадори. На чемпионате в сборных других стран тоже выступали представители «Сассуоло». Как вы считаете, в результате чего произошел такой прогресс игроков под вашим руководством?

- Мы работали над менталитетом и особенно над верой в себя, потому что они уже были отличными футболистами, но они и в дальнейшем должны больше верить в себя.