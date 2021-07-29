Валерий КРИВЕНЦОВ: «Мы никого не боимся, будет соответствующий настрой»

Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов поделился ожиданиями от поединка 2-го тура УПЛ против «Колоса».
«Колос» в прошлом чемпионате занял четвертое место, поэтому для нас это будет очень серьезное испытание.
Мы никого не боимся, будет соответствующий настрой. Только игра покажет, что у нас получится из того, что наметили», — заявил Кривенцов.
Поединок «Колос» — «Металлист 1925» состоится в пятницу, 30 июля, в 21:00.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.