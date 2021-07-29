Валерий КРИВЕНЦОВ: «Мы никого не боимся, будет соответствующий настрой»

Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов поделился ожиданиями от поединка 2-го тура УПЛ против «Колоса».

«Колос» в прошлом чемпионате занял четвертое место, поэтому для нас это будет очень серьезное испытание.

Мы никого не боимся, будет соответствующий настрой. Только игра покажет, что у нас получится из того, что наметили», — заявил Кривенцов.

Поединок «Колос» — «Металлист 1925» состоится в пятницу, 30 июля, в 21:00.