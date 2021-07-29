Тарас МИХАЛИК: «Класс Ворсклы выше, чем у финнов»

Экс-игрок сборной Украины Тарас Михалик поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча второго отборочного раунда Лиги конференций «Ворскла» — КуПС.

«На старте сезона «Ворскла» радует результативностью, но далеко не безгрешна у своих ворот. Именно это не позволило победить финнов в первом матче. И упустить победу в УПЛ с «Днепром-1». Спишем это на отсутствие сбалансированности, характерное для первых матчей сезона.

Но сегодня все должно быть по-другому. Тем более, преимущество выездных голов в еврокубковых матчах отменено. Уверен, что главному тренеру Юрию Максимову удастся достучаться до своих подопечных, и они порадуют концентрацией. Поскольку класс полтавчан выше, чем у финнов, то это должно стать весомым аргументом в достижении нужного результата», — считает Михалик.

Матч в «Ворскла» — КуПС состоится в четверг, 29 июля. Начало — в 19:00. Первый поединок завершился ничьей 2:2.