Тарас МИХАЛИК: «Класс Ворсклы выше, чем у финнов»

Специалист считает, что полтавская команда победит КуПС

  • 29.07.2021 17:29
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Тарас МИХАЛИК: «Класс Ворсклы выше, чем у финнов»
© ФК Ворскла

Экс-игрок сборной Украины Тарас Михалик поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча второго отборочного раунда Лиги конференций «Ворскла» — КуПС.

«На старте сезона «Ворскла» радует результативностью, но далеко не безгрешна у своих ворот. Именно это не позволило победить финнов в первом матче. И упустить победу в УПЛ с «Днепром-1». Спишем это на отсутствие сбалансированности, характерное для первых матчей сезона.

Но сегодня все должно быть по-другому. Тем более, преимущество выездных голов в еврокубковых матчах отменено. Уверен, что главному тренеру Юрию Максимову удастся достучаться до своих подопечных, и они порадуют концентрацией. Поскольку класс полтавчан выше, чем у финнов, то это должно стать весомым аргументом в достижении нужного результата», — считает Михалик.

Матч в «Ворскла» — КуПС состоится в четверг, 29 июля. Начало — в 19:00. Первый поединок завершился ничьей 2:2.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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