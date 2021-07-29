Анатолий БЕССМЕРТНЫЙ: «Шахтер уважаем, но не боимся»

Главный тренер «Львова» Анатолий Бессмертный поделился ожиданиями от поединка 2-го тура УПЛ против «Шахтера».
«Шахтер» очень сильно выглядел против «Ингульца». Соперника уважаем, но не боимся.
Очень изменилась стратегия, неплохой микс коротких и средних передач, высококвалифицированный подбор исполнителей.
Легко не будет, но мы готовимся», — отметил Бессмертный.
Поединок «Львов» — «Шахтер» состоится в пятницу, 30 июля, в 19:00.
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Источник — Футбол 1/2/3
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