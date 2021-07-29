ФОТО. Олимпик готовится к поединку с Прикарпатьем

В понедельник главный тренер донецкого «Олимпика» Сергей Литовченко предоставил футболистам выходной, чтобы те провели время в кругу семьи и восстановили силы после тяжелого выезда в Кривой Рог на матч с «Кривбассом».

Уже со вторника донецкая команда приступила к подготовке к следующему матчу. Соперником олимпийцев во втором туре Первой лиги станет «Прикарпатье» из Ивано-Франковска.

На ближайшее полугодие родным домом для «Олимпика» станет киевский стадион «Темп». Здесь команда будет проводить тренировки и готовиться к матчам.

В четверг у дончан запланирована утренняя тренировочная сессия. Поединок «Олимпик» — «Прикарпатье» состоится в субботу, 31 июля, в 19:00 на стадионе им. Банникова.