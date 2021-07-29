ВИДЕО. Ярмоленко приступил к тренировкам с Вест Хэмом

31-летний украинский вингер Андрей Ярмоленко начал подготовку к новому сезону в составе лондонского «Вест Хэма».
Ярмоленко присоединился к команде в среду, 28 июля.
В минувшем сезоне Ярмоленко провел за «Вест Хэм» 24 матча во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 5 результативных передач.
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Источник — ФК Вест Хэм
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