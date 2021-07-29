15 членов команды Львова выздоровели от коронавируса

«Львов» готовится к матчу с «Шахтером» в боевом составе. Во «Львове» остановили вспышку коронавируса, из-за которого в прошлом матче против Мариуполя львовяне лишились нескольких ключевых игроков.

Выздоровели голкипер Ильющенков, хавбек Довгий, бразильцы Ренан и Альваро, а также другие футболисты. У всех негативные тесты, поэтому они уже полноценно тренируются.

Сообщалось, что во «Львове» зафиксировано 15 случаев заражения среди игроков и персонала команды. Сейчас больных у львовян нет.

Матч 2-го тура УПЛ «Львов» — «Шахтер» состоится 30 июля. Начало — в 19:00.