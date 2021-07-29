Мексика – Канада. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч полуфинала Золотого Кубка КОНКАКАФ Мексика – Канада:

«В четвертьфинале Мексика обыграла Гондурас (3:0), а Канада победила Коста-Рику (2:0).

Сборную Мексики возглавляет очень именитый тренер 50-летний аргентинец Херардо Мартино, который в своей время возглавлял «Барселону», сборную Парагвая и сборную Аргентины. Этот послужной список уже говорит сам за себя.

Также у мексиканцев есть шикарные игроки. Это Альварес из «Аякса», Гуттьерес из «ПСВ», Эррера из «Атлетико», Корона из «Порту», Араухо из «Сельты», знаменитый Дос Сантос из «Лос Анджелес Гэлакси», а также Морено и Сальседо, которые выступали за ряд европейских клубов, а сейчас играют в Мексике. Все эти футболисты имеют за плечами большое количество сыгранных матчей за сборную Мексики. Мексиканцы на этом турнире еще не пропускали голов.

Канаду с 2018 года возглавляет 46-летний англичанин Джон Хердман. При всем уважении к Канаде, у них нет никаких шансов в игре с мексиканцами. Мексика здесь фаворит, и, на мой взгляд, она с Катаром сыграет в финале, и это будет очень достойное противостояние», – сказал Грозный.

Матч Мексика – Канада состоится 30 июля. Начало встречи – в 05:00.