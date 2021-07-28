Умер лучший бомбардир в истории Волыни

Владимиру Дикому было 59 лет

  • 28.07.2021 20:17
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Умер лучший бомбардир в истории Волыни
© ФК Волынь. Владимир Дикий

Сегодня в возрасте 59 лет ушел из жизни легендарный экс-игрок и тренер «Волыни» Владимир Дикий.

С 1988 по 1996 годы Дикий выступал за «Волынь», в составе которой забил 91 гол. Вместе с Андреем Федецким он делит звание лучшего бомбардира в истории луцкого клуба.

Также в своей игровой карьере Дикий выступал за «Карпаты» Львов, «Металлист», «Ниву» Тернополь, «Нефтяник» и «Верес». Начиная с 2000 года входил в тренерские штабы наставников «Волыни», включая Виталия Кварцяного.

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