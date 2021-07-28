Шахтер открыл новую площадку в Полтавской области

Проект «Давай, играй» расширяет свою географию

  • 28.07.2021 19:51
  • 975 просмотров
  • 1 комментарий
Шахтер открыл новую площадку в Полтавской области
© ФК Шахтер

В рамках проекта развития массового футбола «Давай, играй» донецкий «Шахтер» открыл площадку для детей в селе Великие Сорочинцы Полтавской области. Также детей обеспечили всем необходимым инвентарем и мячами.

Гостем церемонии открытия стал экс-вратарь «Шахтера» Дмитрий Шутков:

«Рад поучаствовать в открытии спортивной площадки, приехать и увидеть, что у детей появилась возможность играть в футбол на хорошем, качественном поле и с тренером. У ребят есть где проводить каникулы с пользой.

Во-первых, это интересно, во-вторых, это здоровье, а в-третьих, будет круг общения. Ребята научатся преодолевать нагрузки тренировок, выигрывать. Будут увлекаться дети – и взрослые за ними потянутся. Для меня футбол – это жизнь, с детского садика и по нынешнее время», - заявил Шутков.

Суммарно география проекта «Давай, играй» насчитывает уже 41 населенный пункт Украины.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(2 голоса)

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Комментарии
    andre_lui
    online
      andre_lui, 28.07.2021 20:00
    +3
    Молодці!!!
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 28.07.2021 20:00
    +3
    Молодці!!!
    Ссылка
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