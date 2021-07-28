Шахтер открыл новую площадку в Полтавской области

В рамках проекта развития массового футбола «Давай, играй» донецкий «Шахтер» открыл площадку для детей в селе Великие Сорочинцы Полтавской области. Также детей обеспечили всем необходимым инвентарем и мячами.

Гостем церемонии открытия стал экс-вратарь «Шахтера» Дмитрий Шутков:

«Рад поучаствовать в открытии спортивной площадки, приехать и увидеть, что у детей появилась возможность играть в футбол на хорошем, качественном поле и с тренером. У ребят есть где проводить каникулы с пользой.

Во-первых, это интересно, во-вторых, это здоровье, а в-третьих, будет круг общения. Ребята научатся преодолевать нагрузки тренировок, выигрывать. Будут увлекаться дети – и взрослые за ними потянутся. Для меня футбол – это жизнь, с детского садика и по нынешнее время», - заявил Шутков.

Суммарно география проекта «Давай, играй» насчитывает уже 41 населенный пункт Украины.