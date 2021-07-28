Яремчук и Безус не вошли в заявку Гента на ответный матч с Волеренгой

Поединок квалификационного раунда Лиги конференций состоится в четверг, 29 июля

  • 28.07.2021 17:04
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Яремчук и Безус не вошли в заявку Гента на ответный матч с Волеренгой
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинские футболисты «Гента» Роман Яремчук и Роман Безус не вошли в заявку бельгийской команды на ответный матч 2-го раунда квалификации Лиги конференций против «Волеренги».

Поединок «Волеренга» — «Гент» состоится в четверг, 29 июля, в Осло. Первый матч завершился победой «Гента» со счетом 4:0.

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Источник — ФК Гент

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