Женская команда Шахтера завершила второй этап сборов

Второй этап сборов женской команды «Шахтера» пройден.
Подопечные Романа Заева активно готовятся к старту сезона. Первый сбор был ознакомительным и не включал функционально-силовых нагрузок. На втором же этапе девушки проводили ежедневные двухчасовые занятия, совершенствовали физическую составляющую и отрабатывали игровые взаимосвязи.
Главным промежуточным итогом сборов стали результаты двух спаррингов: «Шахтер» уверенно победил киевские «Еднисть» (16:0) и «Атекс» (2:0).
После насыщенной подготовки футболистки получили несколько выходных для восстановления и отдыха. К работе коллектив вернется 3 августа.
Сезон для женской команды «Шахтера» стартует 14 августа выездным матчем с «Багирой» из Кропивницкого.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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