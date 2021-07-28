Женская команда Шахтера завершила второй этап сборов

К работе коллектив вернется 3 августа

  • 28.07.2021 16:33
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Женская команда Шахтера завершила второй этап сборов
© ФК Шахтер Донецк

Второй этап сборов женской команды «Шахтера» пройден.

Подопечные Романа Заева активно готовятся к старту сезона. Первый сбор был ознакомительным и не включал функционально-силовых нагрузок. На втором же этапе девушки проводили ежедневные двухчасовые занятия, совершенствовали физическую составляющую и отрабатывали игровые взаимосвязи.

Главным промежуточным итогом сборов стали результаты двух спаррингов: «Шахтер» уверенно победил киевские «Еднисть» (16:0) и «Атекс» (2:0).

После насыщенной подготовки футболистки получили несколько выходных для восстановления и отдыха. К работе коллектив вернется 3 августа.

Сезон для женской команды «Шахтера» стартует 14 августа выездным матчем с «Багирой» из Кропивницкого.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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