Источник: Владислав Кулач — игрок Динамо

Киевский клуб подписал контракт с украинским форвардом

  • 28.07.2021 15:05
  • 3837 просмотров
  • 11 комментариев
Источник: Владислав Кулач — игрок Динамо
© ФК Динамо Киев. Владислав Кулач

Киевское «Динамо» подписало контракт с 28-летним украинским нападающим Владиславом Кулачем.

«Кулач — в «Динамо», — кратко написал канал «Динамо Киев Inside».

Кулач — воспитанник донецкого «Шахтера», контракт игрока принадлежал «горнякам» с 2010 по 2019 годы, но за первую команду он так и не сыграл. На правах аренды Владислав выступал за «Ильичевец», запорожский «Металлург», «Сталь» из Каменского, турецкий «Эскишехирспор», луганскую «Зарю», «Ворсклу», «Александрию» и венгерский «Гонвед».

В январе 2020 года Кулач перешел в полтавскую «Ворсклу» на правах свободного агента. В сезоне 2020/2021 стал лучшим бомбардиром УПЛ, забил 15 мячей в 21-м матче.

Владислав покинул «Ворсклу» этим летом в качестве свободного агента и отправился на сборы с «Динамо». В итоге, киевский клуб принял решение подписать контракт с футболистом.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €1,2 миллиона.

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Источник — Telegram

(4 голоса)

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Комментарии
    adidas77
    online
      adidas77, 28.07.2021 15:50
    +1
    Луческу его не хотел,зачем его подписали?
    Для аренды?
    Не понимаю этот трансфер...
    Не понимаю рвения самого Кулача, неужели не понимает что играть в ДК он не будет?
    Хотя возможно в голове главное не футбол, а контракт выгодный...
    Ссылка
    potemkin78
    online
      potemkin78, 28.07.2021 15:49
    +1
    я так понял Кулач любитель бдсм, ибо по другому оправдать его переход в команду Луческу, который его мариновал 9 лет я не могу
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 28.07.2021 15:46
    +1
    п!де в аренду
    Ссылка
    Fragma1
    online
      Fragma1, 28.07.2021 15:46
    0
    Очередной лавочник...
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 28.07.2021 15:44
    +1
    Значит супрягу продадут
    Ссылка
    BogdanKo
    online
      BogdanKo, 28.07.2021 15:43
    +2
    Віддасть його в оренду у Ворсклу...
    Ссылка
    smart-Forever
    online
      smart-Forever, 28.07.2021 15:42
    -5
    Подписали-таки буратино в фабрику суркисовых деревянных игрушек
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 28.07.2021 15:39
    0
    Трохи дивне підписання. Рамірес, Шкурін, Супряга, тепер ще й Кулач і це при тому, що граємо за схемою з одним форвардом. Певно Супрягу таки продадуть або піде в оренду.
    Ссылка
    Михаил Шкуренков
    online
      Михаил Шкуренков, 28.07.2021 15:29
    -1
    Підсилення під Лігу Чемпіонів
    Ссылка
    fc_tre_penne
    online
      fc_tre_penne, 28.07.2021 15:24
    +2
    Главной проблемой было - это нежелание Луческу признавать, что раз он когда-то этого футболиста отфутболил, и принципиально не видел в нем игрока свой команды. Деда трудно было переубедить. И то, что его подписали, не означает, что он будет много играть.
    Ссылка
    BogdanKo
    online
      BogdanKo, 28.07.2021 15:43
    +2
    Віддасть його в оренду у Ворсклу...
    Ссылка
    fc_tre_penne
    online
      fc_tre_penne, 28.07.2021 15:24
    +2
    Главной проблемой было - это нежелание Луческу признавать, что раз он когда-то этого футболиста отфутболил, и принципиально не видел в нем игрока свой команды. Деда трудно было переубедить. И то, что его подписали, не означает, что он будет много играть.
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 28.07.2021 15:50
    +1
    Луческу его не хотел,зачем его подписали?
    Для аренды?
    Не понимаю этот трансфер...
    Не понимаю рвения самого Кулача, неужели не понимает что играть в ДК он не будет?
    Хотя возможно в голове главное не футбол, а контракт выгодный...
    Ссылка
    potemkin78
    online
      potemkin78, 28.07.2021 15:49
    +1
    я так понял Кулач любитель бдсм, ибо по другому оправдать его переход в команду Луческу, который его мариновал 9 лет я не могу
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 28.07.2021 15:46
    +1
    п!де в аренду
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 28.07.2021 15:44
    +1
    Значит супрягу продадут
    Ссылка
    Сергей Журавко
      Сергей Журавко, 28.07.2021 16:10
    0
    Кулачу в Динамо ничего не светит,зачем он Луческу? Лавку греть,да по арендам бегать?
    Ссылка
    Fragma1
    online
      Fragma1, 28.07.2021 15:46
    0
    Очередной лавочник...
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 28.07.2021 15:39
    0
    Трохи дивне підписання. Рамірес, Шкурін, Супряга, тепер ще й Кулач і це при тому, що граємо за схемою з одним форвардом. Певно Супрягу таки продадуть або піде в оренду.
    Ссылка
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