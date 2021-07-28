Источник: Владислав Кулач — игрок Динамо

Киевское «Динамо» подписало контракт с 28-летним украинским нападающим Владиславом Кулачем.

«Кулач — в «Динамо», — кратко написал канал «Динамо Киев Inside».

Кулач — воспитанник донецкого «Шахтера», контракт игрока принадлежал «горнякам» с 2010 по 2019 годы, но за первую команду он так и не сыграл. На правах аренды Владислав выступал за «Ильичевец», запорожский «Металлург», «Сталь» из Каменского, турецкий «Эскишехирспор», луганскую «Зарю», «Ворсклу», «Александрию» и венгерский «Гонвед».

В январе 2020 года Кулач перешел в полтавскую «Ворсклу» на правах свободного агента. В сезоне 2020/2021 стал лучшим бомбардиром УПЛ, забил 15 мячей в 21-м матче.

Владислав покинул «Ворсклу» этим летом в качестве свободного агента и отправился на сборы с «Динамо». В итоге, киевский клуб принял решение подписать контракт с футболистом.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €1,2 миллиона.