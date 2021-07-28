Кривбасс отдал Семенихина в клуб Второй лиги

Молодой футболист будет защищать цвета «Волчанска»

  • 28.07.2021 13:05
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Кривбасс отдал Семенихина в клуб Второй лиги
© ФК Кривбасс Кривой Рог. Иван Семенихин

Криворожский ФК «Кривбасс» продолжает комплектацию состава на новый сезон. Клуб договорился об аренде молодого 22-летнего защитника Ивана Семенихина.

Иван присоединился к «Кривбассу» в летнее межсезонье. Бывший игрок молодежной сборной Украины этот сезон проведет в составе дебютанта Второй лиги — ФК «Волчанск», представляющего Харьковскую область.

ФК «Волчанск» арендовал игрока на один год без права выкупа. Условия арендного соглашения предусматривают возможность возврата Семенихина в Кривой Рог зимой, после первой части сезона.

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Источник — ФК Кривбасс

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