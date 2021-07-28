БЕССМЕРТНЫЙ: Уже не будет шапкозакидательского отношения со стороны Шахтера

Главный тренер «Львова» Анатолий Бессмертный поделился ожиданиями от матча 2-го тура украинской Премьер-лиги против донецкого «Шахтера».
— Конек «Шахтера» — контроль мяча, в этом компоненте ему сложно бросить вызов. Убежден, что уже не будет и шапкозакидательского отношения со стороны соперника. Значит, придется искать другие нереализованные резервы…
— На ваш взгляд, «Шахтер» стал сильнее с приходом нового главного тренера Роберто Де Дзерби и целой группы дорогих легионеров?
— На эту тему можно будет поговорить более обстоятельно после нашего поединка. Пока же мы готовимся в привычном режиме, ничего чрезвычайного.
Матч «Львов» – «Шахтер» состоится в пятницу, 30 июля. Начало а 19:00.
Источник — zbirna.com
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.