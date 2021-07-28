Готовятся к Шахтеру. Львов преодолел вспышку коронавируса в команде

По информации СМИ, ФК «Львов» в полном составе готовится к матчу 2-го тура УПЛ против «Шахтера».

Ранее в клубе зафиксировали вспышку коронавируса, поэтому матч против «Мариуполя» в стартовом туре был под вопросом.

Игра состоялась, но теперь «Львов» надеется, что после негативных тестов у всех зараженных футболисты успеют подготовиться к игре 30 июля.

В 1-м туре «Львов» и «Мариуполь» сыграли вничью 1:1, а «Шахтер» обыграл «Ингулец» 2:1.