Готовятся к Шахтеру. Львов преодолел вспышку коронавируса в команде

По информации СМИ, ФК «Львов» в полном составе готовится к матчу 2-го тура УПЛ против «Шахтера».
Ранее в клубе зафиксировали вспышку коронавируса, поэтому матч против «Мариуполя» в стартовом туре был под вопросом.
Игра состоялась, но теперь «Львов» надеется, что после негативных тестов у всех зараженных футболисты успеют подготовиться к игре 30 июля.
В 1-м туре «Львов» и «Мариуполь» сыграли вничью 1:1, а «Шахтер» обыграл «Ингулец» 2:1.
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Источник — Meta-ratings.com.ua
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