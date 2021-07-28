ФОТО. Соболь вернулся в расположение Брюгге после отпуска

Украинский защитник Эдуард Соболь вернулся в расположение клуба «Брюгге» из Брюсселя.
Футболист поздно проводил отпуск из-за участия в плей-офф Евро-2020. Соболь пропустил матч стартового тура чемпионата Бельгии против «Эйпена» (2:2).
Также Ханс Ванакен вернулся в лагерь «Брюгге». Оба игрока могут выйти на поле в следующем туре чемпионата Бельгии в матче с командой «Сен-Жилуаз».
Welcome back, boys! 👊🏼🔥 pic.twitter.com/NwIaweU12D— Club Brugge KV (@ClubBrugge) July 27, 2021
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Источник — ФК Брюгге
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