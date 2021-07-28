Определены полуфиналисты Золотого кубка КОНКАКАФ

В США проходит Золотой кубок КОНКАКАФ. В четвертьфинале сборная США в четвертьфинале победила команду Ямайки (1:0). Единственный гол в матче на 83-й минуте забил форвард Мэттью Хопп.
В других матчах Канада обыграла Коста-Рику (2:0), отличились Джуниор Хойлетт и Стефен Антунеш. Катар победил Сальвадор (3:2), а Мексика обыграла Гондурас (3:0).
В полуфиналах Золотого кубка КОНКАКАФ, которые пройдут 30 июля, Катар сыграет с США, а Мексика – с Канадой.
Золотой кубок КОНКАКАФ 2021
Групповой раунд
1/4 финала
- 24 июля. Катар – Сальвадор – 3:2
- 24 июля. Мексика – Гондурас – 3:0
- 25 июля. США – Ямайка – 1:0
- 25 июля. Коста-Рика – Канада – 0:2
1/2 финала
- 29 июля. Катар – США
- 29 июля. Мексика – Канада
Финал
- 1 августа. Парадайз
Источник — Sport.ua
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