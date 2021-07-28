Определены полуфиналисты Золотого кубка КОНКАКАФ

В США проходит Золотой кубок КОНКАКАФ. В четвертьфинале сборная США в четвертьфинале победила команду Ямайки (1:0). Единственный гол в матче на 83-й минуте забил форвард Мэттью Хопп.

В других матчах Канада обыграла Коста-Рику (2:0), отличились Джуниор Хойлетт и Стефен Антунеш. Катар победил Сальвадор (3:2), а Мексика обыграла Гондурас (3:0).

В полуфиналах Золотого кубка КОНКАКАФ, которые пройдут 30 июля, Катар сыграет с США, а Мексика – с Канадой.

Золотой кубок КОНКАКАФ 2021

Групповой раунд

1/4 финала

24 июля. Катар – Сальвадор – 3:2

– Сальвадор – 3:2 24 июля. Мексика – Гондурас – 3:0

– Гондурас – 3:0 25 июля. США – Ямайка – 1:0

– Ямайка – 1:0 25 июля. Коста-Рика – Канада – 0:2

1/2 финала

29 июля. Катар – США

29 июля. Мексика – Канада

Финал