Малиновский вернулся в лагерь Аталанты, Коваленко занимался в общей группе

Руслан прошел индивидуальный тест после летнего отпуска

  • 28.07.2021 01:36
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Малиновский вернулся в лагерь Аталанты, Коваленко занимался в общей группе
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский хавбек Руслан Малиновский вернулся в расположение «Аталанты» после отпуска, связанного с участием в плей-офф Евро-2020.

Украинец прошел индивидуальный тест, как и Ремо Фройлер, тоже игравший за свою сборную на Евро. В лагерь команды прибыл новичок «Аталанты» Джузеппе Пеццелла, который перешел на правах аренды из «Пармы». 

Виктор Коваленко, Мартен де Рон и Миранчук снова тренировались в общей группе, а Хатебур и Ламмерс занимались по индивидуальной программе.

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Источник — ФК Аталанта Бергамо

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