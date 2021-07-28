Малиновский вернулся в лагерь Аталанты, Коваленко занимался в общей группе

Украинский хавбек Руслан Малиновский вернулся в расположение «Аталанты» после отпуска, связанного с участием в плей-офф Евро-2020.

Украинец прошел индивидуальный тест, как и Ремо Фройлер, тоже игравший за свою сборную на Евро. В лагерь команды прибыл новичок «Аталанты» Джузеппе Пеццелла, который перешел на правах аренды из «Пармы».

Виктор Коваленко, Мартен де Рон и Миранчук снова тренировались в общей группе, а Хатебур и Ламмерс занимались по индивидуальной программе.