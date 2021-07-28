ФОТО. 100 минут на поле. Шахтер провел тренировку, Судаков занимается сам

27 июля сразу после командной фотосессии «Шахтер» провел вечернюю тренировку в Святошино. Сессия была очень интенсивной и длилась 1 час 40 минут.
Футболисты распределились на две команды и отрабатывали различные игровые ситуации. Такой подход тренерского штаба дает возможность совершенствовать синхронно как атакующие, так и оборонительные аспекты.
Полузащитник «оранжево-черных» Георгий Судаков пока занимается по индивидуальной программе, но уже в ближайшее время должен вернуться в общую группу.
В среду у «Шахтера» будет две тренировки, а в четверг – только утренняя и вылет во Львов. Уже в пятницу, 30 июля, подопечные Роберто Де Дзерби проведут выездной матч 2-го тура чемпионата Украины со «Львовом».
Источник — ФК Шахтер Донецк
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