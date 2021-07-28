ФОТО. 100 минут на поле. Шахтер провел тренировку, Судаков занимается сам

Футболисты распределились на две команды и отрабатывали игровые ситуации

  • 28.07.2021 01:00
  • 158 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. 100 минут на поле. Шахтер провел тренировку, Судаков занимается сам
© ФК Шахтер Донецк

27 июля сразу после командной фотосессии «Шахтер» провел вечернюю тренировку в Святошино. Сессия была очень интенсивной и длилась 1 час 40 минут.

Футболисты распределились на две команды и отрабатывали различные игровые ситуации. Такой подход тренерского штаба дает возможность совершенствовать синхронно как атакующие, так и оборонительные аспекты.

Полузащитник «оранжево-черных» Георгий Судаков пока занимается по индивидуальной программе, но уже в ближайшее время должен вернуться в общую группу.

В среду у «Шахтера» будет две тренировки, а в четверг – только утренняя и вылет во Львов. Уже в пятницу, 30 июля, подопечные Роберто Де Дзерби проведут выездной матч 2-го тура чемпионата Украины со «Львовом».

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(2 голоса)

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Комментарии
    Face Control
    online
      Face Control, 28.07.2021 01:23
    +2
    Легендарно, собственно, как и всё что связано с Шахтёром.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 28.07.2021 01:23
    +2
    Легендарно, собственно, как и всё что связано с Шахтёром.
    Ссылка
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