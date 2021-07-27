Интер Эскальдес
0 : 3
Теута
27.07.2021, FT

Лига конференций. Албания, Фареры и Мальта вышли в 3-й раунд квалификации

Албанская «Теута» совершила камбек, отыграв 2 мяча у андоррской команды

  • 27.07.2021 23:40
  • 317 просмотров
  • 1 комментарий
Лига конференций. Албания, Фареры и Мальта вышли в 3-й раунд квалификации
© ФК Теута

В Европе проходят ответные матчи 2-го квалификационного раунда Лиги конференций.

Команды из Албании, Фарерских островов и Мальты вышли в 3-й раунд квалификации.

При этом албанская «Теута» совершила камбек, отыграв 2 мяча у андоррской команды «Интер Эскальдес» и затем забив решающий гол в дополнительное время (3:0 д.в).

Лига конференций 2021/22

2-й раунд квалификации. Ответные матчи

27 июля

Интер Эскальдес (Андорра) – Теута (Албания) – 0:3 (д.в.) (первый матч – 2:0)

Будучност Подгорица (Черногория) – ХБ Торсхавн (Фареры) – 0:2 (первый матч – 0:4)

Хибернианс (Мальта) – Фольгоре (Сан-Марино) – 4:2 (первый матч – 3:1)

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 28.07.2021 00:10
    0
    Фарерры порвали Черногорию..6-0 по сумме...позорище
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 28.07.2021 00:10
    0
    Фарерры порвали Черногорию..6-0 по сумме...позорище
    Ссылка
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