Лига конференций. Албания, Фареры и Мальта вышли в 3-й раунд квалификации

В Европе проходят ответные матчи 2-го квалификационного раунда Лиги конференций.

Команды из Албании, Фарерских островов и Мальты вышли в 3-й раунд квалификации.

При этом албанская «Теута» совершила камбек, отыграв 2 мяча у андоррской команды «Интер Эскальдес» и затем забив решающий гол в дополнительное время (3:0 д.в).

Лига конференций 2021/22

2-й раунд квалификации. Ответные матчи

27 июля

Интер Эскальдес (Андорра) – Теута (Албания) – 0:3 (д.в.) (первый матч – 2:0)

Будучност Подгорица (Черногория) – ХБ Торсхавн (Фареры) – 0:2 (первый матч – 0:4)

Хибернианс (Мальта) – Фольгоре (Сан-Марино) – 4:2 (первый матч – 3:1)