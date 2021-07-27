Лига конференций. Албания, Фареры и Мальта вышли в 3-й раунд квалификации

В Европе проходят ответные матчи 2-го квалификационного раунда Лиги конференций.
Команды из Албании, Фарерских островов и Мальты вышли в 3-й раунд квалификации.
При этом албанская «Теута» совершила камбек, отыграв 2 мяча у андоррской команды «Интер Эскальдес» и затем забив решающий гол в дополнительное время (3:0 д.в).
Лига конференций 2021/22
2-й раунд квалификации. Ответные матчи
27 июля
Интер Эскальдес (Андорра) – Теута (Албания) – 0:3 (д.в.) (первый матч – 2:0)
Будучност Подгорица (Черногория) – ХБ Торсхавн (Фареры) – 0:2 (первый матч – 0:4)
Хибернианс (Мальта) – Фольгоре (Сан-Марино) – 4:2 (первый матч – 3:1)
Источник — Sport.ua
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