Новый тренер, новая форма и новички. Шахтер провел фотосессию перед сезоном

27 июля «Шахтер» провел традиционную фотосессию на старте нового сезона.
Полевые игроки фотографировались в основном, оранжевом комплекте формы Puma, вратари – в черном. Главный тренер команды Роберто Де Дзерби надел официальный деловой костюм, тогда как представители тренерского штаба были в фирменных клубных поло и шортах.
Перед стартом сезона команду возглавил новый наставник Роберто Де Дзерби. Летом клуб подписал новичков Марлона, Педриньо и Траоре.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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