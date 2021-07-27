Новый тренер, новая форма и новички. Шахтер провел фотосессию перед сезоном

Футболисты были в новой форме

  • 27.07.2021 19:52
  • 923 просмотра
  • 1 комментарий
Новый тренер, новая форма и новички. Шахтер провел фотосессию перед сезоном
© shakhtar.com

27 июля «Шахтер» провел традиционную фотосессию на старте нового сезона.

Полевые игроки фотографировались в основном, оранжевом комплекте формы Puma, вратари – в черном. Главный тренер команды Роберто Де Дзерби надел официальный деловой костюм, тогда как представители тренерского штаба были в фирменных клубных поло и шортах.

Перед стартом сезона команду возглавил новый наставник Роберто Де Дзерби. Летом клуб подписал новичков Марлона, Педриньо и Траоре.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(4 голоса)

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Комментарии
    selfmade
    online
      selfmade, 27.07.2021 20:05
    0
    Черная форма интересная
    Ссылка
    selfmade
    online
      selfmade, 27.07.2021 20:05
    0
    Черная форма интересная
    Ссылка
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