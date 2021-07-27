Определены лучшие игрок и тренер первого тура УПЛ

Лучшим игроком первого тура УПЛ сезона 2021/2022 был признан форвард «Днепра-1» Артем Довбик. В борьбе за эту награду он опередил игроков «Десны» - Владислава Калитвинцева и Тараса Завийского.
На счету Довбика дубль в матче с «Ворсклой». Поединок завершился вничью 2:2.
Лучшим тренером первого тура УПЛ был признан наставник «Металлиста-1925» Валерий Кривенцов. Его команда в своем дебютном матче в УПЛ обыграла «Рух» со счетом 2:1.
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Источник — УПЛ
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