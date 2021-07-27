Источник: Динамо вернет Дубинчака в Днепр-1

Киевское «Динамо» отдаст в аренду «Днепру-1» 23-летнего украинского левого защитника Владислава Дубинчака.
Дубинчак уже защищал цвета «Днепра-1» в минувшем сезоне на правах аренды, проведя за днепровскую команду 25 матчей во всех турнирах, где отдал 3 результативные передачи.
Владислав готовился к новому сезону в составе киевского «Динамо».
Ориентировочная стоимость футболиста составляет €700 тысяч.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Фан-сайт ФК Днепр
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.