Цифры и факты. Важнейшие события 1-го тура УПЛ

Главные события 1-го тура Премьер-лиги

  • 27.07.2021 14:23
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Цифры и факты. Важнейшие события 1-го тура УПЛ
© СК Днепр-1

Предлагаем вашему внимание главный события стартового тура УПЛ

«Шахтер» 13-й год подряд одерживает победу в первом туре (мячи 38-4).

Горняки празднуют в общем 4-ю викторию кряду (мячи 9-2), а на своем поле - 3-ю (мячи 5-2).

Безничейная серия оранжево-черных достигает 13 матчей (+9-4).

Роберто Де Дзерби становится 13-м тренером из дальнего зарубежья, в том числе 6-м из «Шахтера», отпраздновавшим победу в дебютном матче в УПЛ.

Мяч, забитый Лассина Траоре, оказывается 150-м, пропущенным Евгением Гальчуком в украинских чемпионатах.


ФК Шахтер

«Ингулец» терпит 10-е поражение в элитном дивизионе.

Красно-желтые устанавливают два личных рекорда, продлив общую серию без ничьих до 5 игр (+2-3), а гостевую - до 8 (+2-6).

30-й матч в УПЛ на посту главного тренера проводит Сергей Лавриненко (+5=12-13, 29-48).

«Ворскла» становится вторым клубом после «Карпат», сделавшим 200 ничьих в чемпионатах Украины.

Команды Юрия Максимова 40-й раз делят очки с соперниками.

Руслан Степанюк становится автором 200-го гола клубов Максимова во всех турнирах (ЧУ - 179, КУ - 19, ЕК - 2).

«Днепр-1» обновляет личное достижение, продлив гостевую голевую серию до 18 игр.

Александр Сваток 4-й раз забивает в свои ворота и повторяет «рекорд» УПЛ, принадлежащий Вячеславу Чечеру.

«Десна» 1-й раз стартует с крупной победы, а «Черноморец» - 4-й с крупного поражения.

Подопечные Александра Рябоконя одерживают 40-ю победу в чемпионатах Украины и прерывают свою «рекордную» 5-матчевую безвыигрышную серию.

Черниговцы проводят 30-й сухой поединок в УПЛ.

Владислав Калитвинцев, забивший 20-й матч в карьере (ЧУ - 19, КУ - 1), становится автором 15-го дубля «Десны».

«Заря» продлевает безничейную серию до 18 игр (+13-5), побив при этом личный рекорд 27-летней давности, а «Александрия» - до 10 (+3-7).

Луганчане проводят 80-й безголевой поединок дома, а александрийцы - 30-й сухой в гостях.

«Колос» обновляет клубное достижения, продлив гостевую беспроигрышную серию до 9 матчей (+4=5).

Ковалевцы 20-й раз обходятся без забитых мячей в элитном дивизионе.

Вадим Милько становится вторым игроком «Колоса» после Владимира Лысенко, проведшим 50 матчей в УПЛ.

«Верес» делает 40-ю ничью в чемпионатах Украины.

Ровенчане, подписавшие 3-ю кряду мировую на своем поле, продлевают свою серию без побед до 11 игр (=4-7) и повторяют тем самым личный антирекорд 26-летней давности.

20-й матч в УПЛ на посту главного тренера проводит Юрий Вирт (+5=12-3, 22-15).

Два личных рекорда обновляет «Львов», продливший беспроигрышную серию в родных стенах до 7 игр (+5=2), а голевую домашнюю - до 8.

Подопечные Анатолия Бессмертного 3-й раз подряд делят очки с гостями.

Артур Ременяк забивает 100-й мяч «Львова» в чемпионатах Украины.

«Металлист 1925» становится 15-м клубом, одержавшим победу в дебютном матче в УПЛ.

«Рух» прерывает свою рекордную серию без поражений из 7 игр (+4=3), но продлевает голевую - до 6 матчей.

Орест Кузык становится автором 10-го гола джокеров черно-желтых.

200-й матч в чемпионатах Украины проводит Игорь Пердута («Ворскла»), 100-й - Николай Матвиенко («Шахтер»), 1-й - 33 игрока, в том числе 10 легионеров.

В 6-м для себя клубе элитного дивизиона дебютирует Артур Западня («Металлист 1925»), в 5-м - Никита Кравченко («Днепр-1»), Дмитрий Немчанинов («Верес»), Евгений Опанасенко, Павел Полегенько (оба - «Ингулец») и Сергей Политыло («Львов»), в 4-м - Владислав Вакула («Ворскла»), Олег Голодюк, Максим Жичиков, Евгений Ткачук (все - «Металлист 1925»), Максим Имереков («Заря»), Орест Кузык («Рух»), Евгений Паст («Днепр-1») и Евгений Селин («Десна»).

1-й мяч в УПЛ забивают Юрий Батюшин, Дмитрий Крыськив, Ласина Траоре, Майкл Стефен (все - в 1-й игре), Иван Калюжный (в 9-й) и Артур Ременяк (в 15-й).

В 4-й команде элиты открывает голевой счет Орест Кузык («Рух»), в 3-й - Тарас Завийский («Десна»).

2-й дубль в чемпионатах Украины делают Артем Довбик и Владислав Калитвинцев.


СК Днепр-1

5-й раз в истории первый мяч сезона забивает игрок «Мариуполя» - Андрей Кулаков.

Нигерийский легионер «Ингульца» Майкл Стефен становится автором первого гола джокеров в УПЛ-2021/22.

2-ю красную карточку в карьере зарабатывает Сергей Логинов, 1-ю - Богдан Белошевский (в 3-м матче).

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Источник — Sport.ua

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