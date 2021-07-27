Стали известны пары первого предварительного раунда Кубка Украины

На этом этапе на старт выйдет 10 команд

  • 27.07.2021 12:23
  • 1480 просмотров
  • 4 комментария
Стали известны пары первого предварительного раунда Кубка Украины
© УАФ

27 июля 2021 в Киеве в Доме футбола состоялась жеребьевка первого предварительного этапа розыгрыша Кубка Украины сезона-2021/2022, которая определила пары участников. Процедуру жеребьевки провели олимпийский чемпион в Рио, гимнаст Олег Верняев и первый вице-президент УАФ Олег Протасов.

На этом этапе в соревнованиях примут участие восемь команд Второй лиги и две команды любительской лиги согласно рейтингу за прошлый сезон.

Пары первого предварительного этапа Кубка Украины-2021/2022
«Феникс» (Подмонастырь, Львовская обл.) - МФА (Мукачево)
«Карпаты» (Львов) - Академия футбола ФК «Киев»
«Левый Берег» (Киев) - СК «Полтава»
«Скорук» (Томаковка, Днепропетровская обл.) - ФК «Тростянец» (Сумская обл.)
«Олимпия» (Савинцы, Полтавская обл.) - «Любомир» (Ставище, Запорожская обл.)

Матчи состоятся 4 августа 2021 года (базовая дата).

Отметим, что во время жеребьевки команды были разделены на группы по региональному принципу.

Пять победителей первого этапа выходят в следующий этап. Во втором предварительном этапе примут участие команды первой и второй лиг (39 команд) и пять победителей первого этапа. Базовый день проведения матчей второго этапа Кубка Украины-2021/2022 - 18 августа 2021.


 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Павел СН
    online
      Павел СН, 27.07.2021 12:47
    0
    Ігор Ігор, 27.07.2021 12:41
    А чому Верняєв не в Токіо на олімпіаді???
    Чи для нього важніше 1/64 Кубка України серед аматорів???
    дисквал на 4 роки за доп!нг
    Ссылка
    Віталій Возняк
    online
      Віталій Возняк, 27.07.2021 12:46
    0
    Ігор Ігор, 27.07.2021 12:41
    А чому Верняєв не в Токіо на олімпіаді???
    Чи для нього важніше 1/64 Кубка України серед аматорів???
    Тому що відсторонений.
    Ссылка
    Володимир Семигайло
    online
      Володимир Семигайло, 27.07.2021 12:46
    0
    Гірше ніж "совок".
    Ссылка
    Ігор Ігор
    online
      Ігор Ігор, 27.07.2021 12:41
    0
    А чому Верняєв не в Токіо на олімпіаді???
    Чи для нього важніше 1/64 Кубка України серед аматорів???
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 27.07.2021 12:47
    0
    Ігор Ігор, 27.07.2021 12:41
    А чому Верняєв не в Токіо на олімпіаді???
    Чи для нього важніше 1/64 Кубка України серед аматорів???
    дисквал на 4 роки за доп!нг
    Ссылка
    Віталій Возняк
    online
      Віталій Возняк, 27.07.2021 12:46
    0
    Ігор Ігор, 27.07.2021 12:41
    А чому Верняєв не в Токіо на олімпіаді???
    Чи для нього важніше 1/64 Кубка України серед аматорів???
    Тому що відсторонений.
    Ссылка
    Володимир Семигайло
    online
      Володимир Семигайло, 27.07.2021 12:46
    0
    Гірше ніж "совок".
    Ссылка
    Ігор Ігор
    online
      Ігор Ігор, 27.07.2021 12:41
    0
    А чому Верняєв не в Токіо на олімпіаді???
    Чи для нього важніше 1/64 Кубка України серед аматорів???
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности