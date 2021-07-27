Стали известны пары первого предварительного раунда Кубка Украины

27 июля 2021 в Киеве в Доме футбола состоялась жеребьевка первого предварительного этапа розыгрыша Кубка Украины сезона-2021/2022, которая определила пары участников. Процедуру жеребьевки провели олимпийский чемпион в Рио, гимнаст Олег Верняев и первый вице-президент УАФ Олег Протасов.

На этом этапе в соревнованиях примут участие восемь команд Второй лиги и две команды любительской лиги согласно рейтингу за прошлый сезон.

Пары первого предварительного этапа Кубка Украины-2021/2022

«Феникс» (Подмонастырь, Львовская обл.) - МФА (Мукачево)

«Карпаты» (Львов) - Академия футбола ФК «Киев»

«Левый Берег» (Киев) - СК «Полтава»

«Скорук» (Томаковка, Днепропетровская обл.) - ФК «Тростянец» (Сумская обл.)

«Олимпия» (Савинцы, Полтавская обл.) - «Любомир» (Ставище, Запорожская обл.)

Матчи состоятся 4 августа 2021 года (базовая дата).

Отметим, что во время жеребьевки команды были разделены на группы по региональному принципу.

Пять победителей первого этапа выходят в следующий этап. Во втором предварительном этапе примут участие команды первой и второй лиг (39 команд) и пять победителей первого этапа. Базовый день проведения матчей второго этапа Кубка Украины-2021/2022 - 18 августа 2021.



