Дебют Рыбалки за Александрию ожидается в матче с Минаем

Украинский хавбек вскоре выйдет на поле

  • 27.07.2021 12:03
  • 432 просмотра
  • 0 комментариев
Дебют Рыбалки за Александрию ожидается в матче с Минаем
© ФК Александрия. Сергей Рыбалка

Последним летним новичком «Александрии» стал 31-летний опорный полузащитник Сергей Рыбалка, ранее выступавший за турецкий «Сивасспор». В сезоне 2020/21 футболист не принимал участия в матчах турецкого клуба из-за травмы колена.

Как отмечает источник, Сергей Рыбалка заключил с «Александрией» годичные контракт и 26 июля провел первую тренировку в общей группе и, вполне возможно, успеет как следует подготовиться к матчу второго тура - с «Минаем».

По имеющейся информации, новичков в «Александрии» в это трансферное окно больше не предвидится.

Напомним, что в первом туре УПЛ «Александрия» одержала победу над луганской «Зарей» в Запорожье со счетом 1:0.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Meta-ratings.com.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности