Дебют Рыбалки за Александрию ожидается в матче с Минаем

Последним летним новичком «Александрии» стал 31-летний опорный полузащитник Сергей Рыбалка, ранее выступавший за турецкий «Сивасспор». В сезоне 2020/21 футболист не принимал участия в матчах турецкого клуба из-за травмы колена.

Как отмечает источник, Сергей Рыбалка заключил с «Александрией» годичные контракт и 26 июля провел первую тренировку в общей группе и, вполне возможно, успеет как следует подготовиться к матчу второго тура - с «Минаем».

По имеющейся информации, новичков в «Александрии» в это трансферное окно больше не предвидится.

Напомним, что в первом туре УПЛ «Александрия» одержала победу над луганской «Зарей» в Запорожье со счетом 1:0.