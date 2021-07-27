Джердан ШАКИРИ: «Хочу вернуться в Италию и играть за Лацио»

Вингер английского «Ливерпуля» Джердан Шакири выразил желание продолжить карьеру в итальянской Серии А.
«Я сообщил руководству «Ливерпуля», что готов к новому вызову. Они приняли мое решение и рассмотрят предложения, которые будут поступать. Этим летом «Ливерпуль» не будет меня останавливать. Я бы хотел вернуться в Италию и играть за «Лацио», - сказал Шакири.
Нынешний контракт швейцарца с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2023 года.
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Источник — Corriere dello Sport
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