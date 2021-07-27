Бешикташ предложил Годину контракт до 2023 года

Защитник итальянского «Кальяри» Диего Годин может продолжить карьеру в турецкой Суперлиге.
«Бешикташ» настаивает на трансфере уругвайца. Итальянская сторона готова расстаться с 35-летним футболистом, так как его зарплата слишком высока для клуба.
Отмечается, что Годину предложен контракт до 2023 года с возможностью продления еще на сезон. Защитник, в свою очередь, уже отклонил предложения из России, Мексики и ОАЭ.
В прошлом сезоне уругваец сыграл 28 матчей в чемпионате Италии и стал автором одного мяча.
Источник — твиттер Николо Скиры
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