Бешикташ предложил Годину контракт до 2023 года

Известный защитник может продолжить карьеру в Турции

  • 27.07.2021 09:55
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Бешикташ предложил Годину контракт до 2023 года
© Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Годин

Защитник итальянского «Кальяри» Диего Годин может продолжить карьеру в турецкой Суперлиге.

«Бешикташ» настаивает на трансфере уругвайца. Итальянская сторона готова расстаться с 35-летним футболистом, так как его зарплата слишком высока для клуба.

Отмечается, что Годину предложен контракт до 2023 года с возможностью продления еще на сезон. Защитник, в свою очередь, уже отклонил предложения из России, Мексики и ОАЭ. 

В прошлом сезоне уругваец сыграл 28 матчей в чемпионате Италии и стал автором одного мяча.

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Источник — твиттер Николо Скиры

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