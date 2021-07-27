Юрий МАКСИМОВ: «Игроки говорят: пойдем на класс ниже, там больше дают»

Главный тренер полтавской «Ворсклы» Юрий Максимов рассказал о трудностях в подписании новых футболистов.

«Задачи ставит руководство, а мы хотим их воплотить в жизнь. Не всегда может получиться. Были моменты, мы с удовольствием хотим пригласить, но он идет в «Металлист» или «Кривбасс», потому что там больше дают. Так и говорят: пойдем на класс ниже, но там больше дают. Три года контракт и совсем другие зарплаты.

И что мы можем сделать? Ничего. Мы только разводим руками, желаем удачи – и все. У нас много сорвалось. Не получается. Все, что в наших силах, мы стараемся», - сказал Максимов.