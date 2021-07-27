Юрий МАКСИМОВ: «Игроки говорят: пойдем на класс ниже, там больше дают»

Наставник «Ворсклы» – об потенциальных новичках, которые отдают предпочтение клубам Первой лиги

  • 27.07.2021 09:17
  • 1603 просмотра
  • 2 комментария
Юрий МАКСИМОВ: «Игроки говорят: пойдем на класс ниже, там больше дают»
© ФК Ворскла

Главный тренер полтавской «Ворсклы» Юрий Максимов рассказал о трудностях в подписании новых футболистов.

«Задачи ставит руководство, а мы хотим их воплотить в жизнь. Не всегда может получиться. Были моменты, мы с удовольствием хотим пригласить, но он идет в «Металлист» или «Кривбасс», потому что там больше дают. Так и говорят: пойдем на класс ниже, но там больше дают. Три года контракт и совсем другие зарплаты.

И что мы можем сделать? Ничего. Мы только разводим руками, желаем удачи – и все. У нас много сорвалось. Не получается. Все, что в наших силах, мы стараемся», - сказал Максимов.

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Источник — Футбольный формат

(9 голосов)

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Комментарии
    dudigo78
    online
      dudigo78, 27.07.2021 09:30
    +2
    Олігархічний футбол повертається. Ну не хочуть в Україні будувати клуби за Європейськими принципами. Хоч і була така можливість. Тепер вийде Кривбас в упл, потім клоун перестане бути президентом і знову назад у небуття. Це ж саме з Металістом. В нас клуби на 100% залежать від волі власника, а так не повинно бути
    Ссылка
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 27.07.2021 09:24
    0
    Ну как бы да, за идею за кубок кубков 86 то в другой песне
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 27.07.2021 09:30
    +2
    Олігархічний футбол повертається. Ну не хочуть в Україні будувати клуби за Європейськими принципами. Хоч і була така можливість. Тепер вийде Кривбас в упл, потім клоун перестане бути президентом і знову назад у небуття. Це ж саме з Металістом. В нас клуби на 100% залежать від волі власника, а так не повинно бути
    Ссылка
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 27.07.2021 09:24
    0
    Ну как бы да, за идею за кубок кубков 86 то в другой песне
    Ссылка
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