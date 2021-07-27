Ворскла – КуПС. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский нападающий Дмитрий Козьбан сделал прогноз на ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы «Ворскла» – «КуПС».

«В первом поединке в Финляндии «Ворскла» сыграла вничью с «КуПСом». События в той встрече развивались следующим образом. Сначала финны вышли вперед, но до перерыва полтавская команда сравняла счет после гола Кане. В дебюте второй половины встречи Тилль реализовал пенальти и вывел украинский клуб вперед. Но уже в дополнительное время на 90+7-й минуте «Ворскла» пропустила мяч и поединок завершился вничью 2:2.

До ответного матча в Украине «КуПС» в поединке чемпионата Финляндии выиграл у «Ильвеса» (1:0). А «Ворскла» в матче первого тура УПЛ повторила результат первого поединка с «КуПСом» и сыграла 2:2 с «Днепром-1».

Поставим на то, что «Ворскла» пройдет дальше. Думаю, полтавчане все-таки должны пройти финскую команду. В выездной встрече игроки «Ворсклы» поувереннее выглядели, просто в конце поединка пропустили и сыграли вничью. Да, ставлю на проход «Ворсклы», - сказал Козьбан.

Матч «Ворскла» – «КуПС» состоится 29-го июля. Начало встречи в 19:00.

Дмитрий Козьбан – украинский футболист, выступает на позиции форварда. Известен по выступлениям за «Львов», «Волынь», «Авангард», «Верес», «Кремень», «Агробизнес», молдовскую «Сперанцу» и польский «Мотор» Люблин.