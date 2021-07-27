Манчестер Юнайтед и Реал согласовали трансфер Варана

Защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан в ближайшее время перейдет в «Манчестер Юнайтед».
По информации источника, клубы достигли согласия о трансфере 28-летнего француза. Сумма трансфера составит 50 миллионов евро плюс бонусы.
В ближайшие 48 часов футболист пройдет медицинское обследование перед переходом в английскую команду.
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Источник — Сайт Джанлуки Ди Марцио
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