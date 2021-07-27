ВИДЕО. Минай презентовал новую форму

ФК «Минай» представил комплект игровой формы, в которой будет играть в Украинской Премьер-лиге в сезоне 2021/22.
Комплект от производителя Kelme имеет голубые цвета (домашняя форма) и темно-синий (выездная).
Ранее «Минай» подписал трех игроков.
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Источник — Sport.ua
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