Молодой украинский вратарь перебрался в чемпионат Словакии

Бывший вратарь «Черноморца» Андрей Кожухарь перебрался в клуб «Земплин Михаловце»
Напомним, что до этого 22-летний вратарь полгода находился без клуба. Последним клубом Кожухаря была латвийская «Валмиера», за которую он сыграл всего три матча.
Кожухарь является воспитанником «Черноморца», за который сыграл 21 матч.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Transfermarkt
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.