Молодой украинский вратарь перебрался в чемпионат Словакии

Андрей Кожухарь продолжит карьеру в клубе «Земплин Михаловце»

  • 27.07.2021 04:49
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Молодой украинский вратарь перебрался в чемпионат Словакии
© UA-Футбол. Андрей Кожухарь

Бывший вратарь «Черноморца» Андрей Кожухарь перебрался в клуб «Земплин Михаловце»

Напомним, что до этого 22-летний вратарь полгода находился без клуба. Последним клубом Кожухаря была латвийская «Валмиера», за которую он сыграл всего три матча.

Кожухарь является воспитанником «Черноморца», за который сыграл 21 матч. 

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Источник — Transfermarkt

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