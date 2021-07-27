ФОТО. Киев – это мы. Динамо анонсирует новую форму

Футбольный клуб «Динамо» в ближайшее время представит игровую форму на сезон 2021/22.

В соцсетях клуба появился пост с на котором видна футболка со спины и на ней написан слоган - «Киев - это мы».

Ранее стало известно, когда футболисты «Динамо» вакцинируются от COVID-19.