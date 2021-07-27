Спарта Прага – Рапид Вена. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» сделал прогноз на матч 2-го раунда квалификации ЛЧ

  • 27.07.2021 00:47
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Спарта Прага – Рапид Вена. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Спарта» Прага – «Рапид» Вена:

«Первый матч в Австрии в волевом стиле выиграла австрийская команда со счетом 2:1. «Спарта» быстро на 3-й минуте после гола Крейчи вышла вперед, но во второй половине встречи Кнасмюлльнер оформил дубль и принес победу «Рапиду». 

С учетом этого поединка соперники встречались между собой 8 раз и ни разу не играли вничью (5 побед чехов и 3 виктории австрийцев). Кстати история противостояния этих команд берет свое начало с далекого 1927 года. С тех пор вплоть до 1980 года соперники играли в рамках Кубка Митропы и Кубка Интертото. И вот спустя 41 год они снова встретились.

В этой игре я поставлю на минимальную победу чехов. Мне почему-то кажется, что в этом противостоянии будет дополнительное время. Сделаем такой прогноз на эту игру, потому что встречаются плюс-минус ровные команды», – сказал Бартулович.

Матч «Спарта» Прага – «Рапид» Вена состоится 28 июля. Начало встречи – в 21:30.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

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