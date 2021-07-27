Германия – Кот-д’Ивуар. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 3-го тура группового раунда футбольного турнира на Олимпиаде Германия - Кот-д’Ивуар.

«В первых двух турах Германия проиграла Бразилии (2:4), а также победила Саудовскую Аравию (3:2). В свою очередь, Кот-д’Ивуар также оказался сильнее Саудовской Аравии (2:1) и расписал мировую с Бразилией (0:0).

На данный момент в группе D с 4 очками лидируют бразильцы, аравийцы с нулем баллов идут на четвертой позиции. Кот-д’Ивуар с 4 очками идет вторым, что позволяет ему выйти из квартета в плей-офф. Германия с 3 баллами находится на третьей позиции, и ее устроит только победа.

Ранее в своей истории соперники встречались только раз в 2009 году в рамках товарищеского матча, и тогда поединок в Гельзенкирхене завершился вничью 2:2.

Это будет игра за выход из группы. Я думаю, что Кот-д’Ивуар добьется для этого нужного результата. Мне кажется, ивуарийцы сыграют как минимум в ничейку с немцами и пройдут дальше. Поставлю на ничейный результат в этой игре», - сказал Бартулович.

Матч Германия - Кот-д’Ивуар состоится 28 июля. Начало встречи – в 11:00.