Германия – Кот-д’Ивуар. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» сделал прогноз на матч 3-го тура футбольного турнира ОИ

  • 27.07.2021 00:17
  • 83 просмотра
  • 0 комментариев
Германия – Кот-д’Ивуар. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 3-го тура группового раунда футбольного турнира на Олимпиаде Германия - Кот-д’Ивуар.

«В первых двух турах Германия проиграла Бразилии (2:4), а также победила Саудовскую Аравию (3:2). В свою очередь, Кот-д’Ивуар также оказался сильнее Саудовской Аравии (2:1) и расписал мировую с Бразилией (0:0).

На данный момент в группе D с 4 очками лидируют бразильцы, аравийцы с нулем баллов идут на четвертой позиции. Кот-д’Ивуар с 4 очками идет вторым, что позволяет ему выйти из квартета в плей-офф. Германия с 3 баллами находится на третьей позиции, и ее устроит только победа. 

Ранее в своей истории соперники встречались только раз в 2009 году в рамках товарищеского матча, и тогда поединок в Гельзенкирхене завершился вничью 2:2.

Это будет игра за выход из группы. Я думаю, что Кот-д’Ивуар добьется для этого нужного результата. Мне кажется, ивуарийцы сыграют как минимум в ничейку с немцами и пройдут дальше. Поставлю на ничейный результат в этой игре», - сказал Бартулович.

Матч Германия - Кот-д’Ивуар состоится 28 июля. Начало встречи – в 11:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности