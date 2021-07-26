ВИДЕО. Костюк возобновила тренировки после травмы

Украинская теннисистка пропускает Олимпиаду в Токио

  • 26.07.2021 21:18
  • 300 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Костюк возобновила тренировки после травмы
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Марта Костюк приняла решение пропустить Олимпиаду-2020 в Токио из-за проблем с плечом. А уже сегодня украинская теннисистка в Инстаграме сообщила о том, что возобновила тренировки после травмы:

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Источник — Instagram

(1 голос)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 26.07.2021 21:50
    +1
    Треба відновлювати здоров'я. Бо Марта - наша єдина тенісна надія на медалі Парижу-2024. А цей рік, незважаючи на непогані результати, весь складається з травм.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 26.07.2021 21:50
    +1
    Треба відновлювати здоров'я. Бо Марта - наша єдина тенісна надія на медалі Парижу-2024. А цей рік, незважаючи на непогані результати, весь складається з травм.
    Ссылка
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