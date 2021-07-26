ВИДЕО. Костюк возобновила тренировки после травмы

Марта Костюк приняла решение пропустить Олимпиаду-2020 в Токио из-за проблем с плечом. А уже сегодня украинская теннисистка в Инстаграме сообщила о том, что возобновила тренировки после травмы:
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Источник — Instagram
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