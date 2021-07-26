Евгений ДИКИЙ: «Заставить футболистов вакцинироваться мы не можем»

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий оценил вероятность того, что вакцинация для команд чемпионата будет обязательной:

«На сегодняшний день у нас есть действующий Временный протокол, согласно которому вакцинация не является обязательной. То есть заставить футболистов и клубы вакцинироваться мы не можем, это дело добровольное. Согласно рекомендациям, для вакцинированных футболистов проще процедура контроля.

Вопрос с болельщиками также регламентируется Временным протоколом. Обязательная вакцинация не требуется, но зрители должны соблюдать требования индивидуальной защиты и социальную дистанцию. Соблюдение этого, а также температурный контроль на входе, должен обеспечить клуб-хозяин матча.

Право каждого человека решать — хочет он вакцинироваться или нет. Возможность провести вакцинацию клубам предоставлена. Некоторые клубы, «Шахтер», «Динамо», частично «Десна», уже вакцинировались, другие тоже планируют».