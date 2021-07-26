Справедливое наказание? Футболиста Альянса удалили в матче с Металлистом

Евгений Неплях получил красную карточку на 37-й минуте встречи

  • 26.07.2021 19:55
  • 5195 просмотров
  • 60 комментариев
Справедливое наказание? Футболиста Альянса удалили в матче с Металлистом
© ФК Альянс. Евгений Неплях

29-летний украинский защитник «Альянса» Евгений Неплях получил красную карточку на 37-й минуте поединка 1-го тура Первой лиги Украины против харьковского «Металлиста».

Неплях сбил своего оппонента на границе штрафной, за что получил прямую красную карточку.

Первый тайм поединка завершился со счетом 0:0.

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Источник — Футбол 1/2/3

(12 голосов)

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Комментарии
    Dom_y_Doporu
    online
      Dom_y_Doporu, 26.07.2021 21:29
    0
    ALKOSruLKA, 26.07.2021 21:07
    поки лисий вчергове не захоче продати клуб (щоб через 10 років знову забрати надурняк) ?
    Братан, что ты несёшь? Кто там хотел клуб продавать? Ты в курсе - кто такой Курченко, каким образом происходила «продажа», и сколько Ярославскому денег привезли в чемодане? Как минимум - Металлист более ценный актив был и те времена, когда люди от дорогостоящих проектов в Украине избавлялись, ещё на тот момент не настали.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 26.07.2021 21:14
    +3
    sv_2000, 26.07.2021 20:56
    Мдя... Не ну я очень хочу сильный Металл в УПЛ, кончно... Но все-таки лучше бы без судейской клоунады))
    Ну ладно... Посмотрел спокойно обзор... Все-таки нет по нему уверенности, что Металл тянули. Оба пенальти по делу. Удаление, пожалуй, можно трактовать как фол последней надежды. Во всяком случае ни один судейский комитет мира, я думаю, к судье не подкопается. В общем, посмотрим дальше. Повторюсь, я всеми руками за, чтобы еще сильный клуб в Украине появился
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 26.07.2021 21:12
    +7
    __Funny_Cat__, 26.07.2021 20:24
    Цирк полный
    Неужели даже с таким составом нельзя самим выйти в вышку без помощи судей?
    При 1 удалении нарушение правил сто процентов. Красная карточка на усмотрении судьи, из 10 судей 5 дали бы красную, а 5 желтую, или там 4 на 6. Кстати пенальти в ворота Металлиста тоже не каждый бы судья поставил, руку защитник убирал. Президент Альянса обыкновенный полублотной бычара. через каждое слово бля. блин.
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 26.07.2021 21:09
    +3
    ALKOSruLKA, 26.07.2021 21:07
    поки лисий вчергове не захоче продати клуб (щоб через 10 років знову забрати надурняк) ?
    вот скажи тебе лично станет хуже, если в Харькове опять будет сильный футбольный клуб? Лучше чтобы Курченко владел?
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 26.07.2021 21:07
    0
    cucumber, 26.07.2021 20:54
    Трепещи, премьер лига.. Металлист идет за вашими скальпами!
    поки лисий вчергове не захоче продати клуб (щоб через 10 років знову забрати надурняк) ?
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 26.07.2021 20:57
    0
    Лалалаллала... с Металлистом навсегда!
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 26.07.2021 20:56
    +1
    Мдя... Не ну я очень хочу сильный Металл в УПЛ, кончно... Но все-таки лучше бы без судейской клоунады))
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 26.07.2021 20:54
    0
    Трепещи, премьер лига.. Металлист идет за вашими скальпами!
    Ссылка
    FoZZy
    online
      FoZZy, 26.07.2021 20:51
    0
    Собаки гавкають, а караван іде © P.S A де "Дніпро", де?
    Ссылка
    Poltava-1
    online
      Poltava-1, 26.07.2021 20:46
    -2
    rus, 26.07.2021 20:42
    Всех победой!
    Над девятью липовыми после двух удалений)))
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 26.07.2021 20:45
    -2
    Dom_y_Doporu, 26.07.2021 20:44
    Все Вам, хейтеры, не так.. Металлист сняли с ЛЧ - бандиты, матчи покупали. Металлист продали Курченко - Ярославский за длинным рублем потянулся. Металлист развалился - так нам и надо. Удалили парня против Металлиста в первой лиге - снова судейку купили..))
    Забей, это пишут фанаты развпятьлетних.
    Ссылка
    Dom_y_Doporu
    online
      Dom_y_Doporu, 26.07.2021 20:44
    +6
    Все Вам, хейтеры, не так.. Металлист сняли с ЛЧ - бандиты, матчи покупали. Металлист продали Курченко - Ярославский за длинным рублем потянулся. Металлист развалился - так нам и надо. Удалили парня против Металлиста в первой лиге - снова судейку купили..))
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 26.07.2021 20:43
    0
    rus, 26.07.2021 20:42
    Всех победой!
    Ждём как можно быстрее в УПЛ.
    Ссылка
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 26.07.2021 20:43
    +3
    Саша Зардунов, 26.07.2021 20:37
    Сам ты такой.
    Смотрю в Украине в основном Металлист ненавидят
    Металлист ненавидят даже когда он был во второй лиге, а почему я отвечу) т.к. станет преградой ШД и ДК , будет оттеснять их, позарится на 2-е место, а потом и на 1-е. Вот почему. Многие не хотят реально команды, которая может стать чемпионом (не просто третье силой как типо Заря-создать видимость, а реальная которая может войти в ЛЧ как это было в сезоне 12/13 когда МХ занял 2-е место). Но Всевышний (в лице Бога и Аллаха) их рассудит. уберет эту гниль и нечисть в лице ОПЗЖ и других с нашей земли, те кто против Украины, те кто против подъема укр.футбола и т.п.
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 26.07.2021 20:42
    +7
    Всех победой!
    Ссылка
    ArtemDoneck
      ArtemDoneck, 26.07.2021 20:41
    +5
    Больше да,чем нет,там выход один на один и левый защитник в 2-3 метрах явно не успевал.
    Ссылка
    Pavelgorov
    online
      Pavelgorov, 26.07.2021 20:39
    -4
    Саша Зардунов, 26.07.2021 20:37
    Сам ты такой.
    Смотрю в Украине в основном Металлист ненавидят
    Так есть за что!
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 26.07.2021 20:39
    +3
    MasterSith_2013, 26.07.2021 20:33
    нетянуть ті 2 порушення на черну ну убий нетянуть у першому випадку зліва знаходився ще один захисник плюс вони йшли на одному рівні захисник невідставав це суто боротьба максимум жовта! (суддя позор) друга червона це на розсуд судді як міг жовту так і червону показати пенальті тут було але так як він несправедливо вилучив першого гравця міг просто дати жовту і пенальті. По факту суддя рішив матч перемогою Металіста проти одного з конкурентів за УПЛ і хорошої і сильної команди Альянс це факт! суддю на мило!!
    При другому вилученні не було прямої червоної, була друга жовта, якщо я щось не плутаю.
    Ссылка
    Hulivud
    online
      Hulivud, 26.07.2021 20:39
    +5
    MasterSith_2013, 26.07.2021 20:33
    нетянуть ті 2 порушення на черну ну убий нетянуть у першому випадку зліва знаходився ще один захисник плюс вони йшли на одному рівні захисник невідставав це суто боротьба максимум жовта! (суддя позор) друга червона це на розсуд судді як міг жовту так і червону показати пенальті тут було але так як він несправедливо вилучив першого гравця міг просто дати жовту і пенальті. По факту суддя рішив матч перемогою Металіста проти одного з конкурентів за УПЛ і хорошої і сильної команди Альянс це факт! суддю на мило!!
    Вторая красная это вторая желтая у защитника, судья так и предъявил...
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 26.07.2021 20:37
    +6
    Pavelgorov, 26.07.2021 20:28
    Клуб с гнильцой
    Сам ты такой.
    Смотрю в Украине в основном Металлист ненавидят
    Ссылка
    SuperleagueUkraine
    online
      SuperleagueUkraine, 26.07.2021 20:33
    +12
    Нападающий вырывался 1 на 1, а защитник толкнул локтём, причём мяч был явно не близко. Может не 100%, а на усмотрение судьи, но основания для удаления были.
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    avtv5555
    online
      avtv5555, 26.07.2021 21:12
    +7
    __Funny_Cat__, 26.07.2021 20:24
    Цирк полный
    Неужели даже с таким составом нельзя самим выйти в вышку без помощи судей?
    При 1 удалении нарушение правил сто процентов. Красная карточка на усмотрении судьи, из 10 судей 5 дали бы красную, а 5 желтую, или там 4 на 6. Кстати пенальти в ворота Металлиста тоже не каждый бы судья поставил, руку защитник убирал. Президент Альянса обыкновенный полублотной бычара. через каждое слово бля. блин.
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 26.07.2021 20:42
    +7
    Всех победой!
    Ссылка
    sergio_terry
    online
      sergio_terry, 26.07.2021 20:10
    +7
    Вот сука судья купленный яриком. Так металист и в вышку пролезет. Бабло решает все….
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 26.07.2021 20:08
    +7
    Бля, я розумію що Ярославський вже купив місце на другий сезон в вишці, але так судді палитися, що він заряджений це піз....ц. Від такого футболу аж вивертає.
    Ссылка
    Dom_y_Doporu
    online
      Dom_y_Doporu, 26.07.2021 20:44
    +6
    Все Вам, хейтеры, не так.. Металлист сняли с ЛЧ - бандиты, матчи покупали. Металлист продали Курченко - Ярославский за длинным рублем потянулся. Металлист развалился - так нам и надо. Удалили парня против Металлиста в первой лиге - снова судейку купили..))
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 26.07.2021 20:37
    +6
    Pavelgorov, 26.07.2021 20:28
    Клуб с гнильцой
    Сам ты такой.
    Смотрю в Украине в основном Металлист ненавидят
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 26.07.2021 20:32
    +6
    Отличный матч, отличная атмосфера!
    Такой атмосферы нет на 90% матчей в УПЛ!
    Уровень игры очень понравился, и как Альянс агрессивно играл даже в меньшинстве!
    Второй гол француза это шедевр!
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 26.07.2021 20:28
    +6
    Привід був, суддя ним скористався. 50\50.
    Ссылка
    Poltava-1
    online
      Poltava-1, 26.07.2021 20:26
    +6
    Ну удалили. А кто мешал Альянсу во втором тайме реализовать пенальти? Что за школьный удар?
    Ссылка
    ArtemDoneck
      ArtemDoneck, 26.07.2021 20:41
    +5
    Больше да,чем нет,там выход один на один и левый защитник в 2-3 метрах явно не успевал.
    Ссылка
    Hulivud
    online
      Hulivud, 26.07.2021 20:39
    +5
    MasterSith_2013, 26.07.2021 20:33
    нетянуть ті 2 порушення на черну ну убий нетянуть у першому випадку зліва знаходився ще один захисник плюс вони йшли на одному рівні захисник невідставав це суто боротьба максимум жовта! (суддя позор) друга червона це на розсуд судді як міг жовту так і червону показати пенальті тут було але так як він несправедливо вилучив першого гравця міг просто дати жовту і пенальті. По факту суддя рішив матч перемогою Металіста проти одного з конкурентів за УПЛ і хорошої і сильної команди Альянс це факт! суддю на мило!!
    Вторая красная это вторая желтая у защитника, судья так и предъявил...
    Ссылка
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 26.07.2021 20:37
    +5
    Кстати когда говорили что М1925 тянули я говорил что нет, и там вообще наоборот бы я сказал было (и М1925 не фарм ШД) я говорил так оно и есть...если бы М1925 так тянули то М1925 вышел бы сразу в 1-й сезон в вышку. Но опять таки - мне кажется что судья не заряжен *(с карточкой он ошибся) но он дал потом пеналь в ворота Металлиста. Т.е. он судил и туда и сюда, норм. Если бы заряжен - пеналь бы в ворота Металлиста не поставил бы в нач.второго тайма
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 26.07.2021 20:32
    +5
    Локтём в спину, срыв возможного гола
    На видео всё чётко видно
    В чём кипишь такой в комментах?
    Ссылка
    sancho_v
    online
      sancho_v, 26.07.2021 20:27
    +4
    Burevestnik, 26.07.2021 20:16
    прочел комментарии по поводу удаления. Не переживайте!
    Через 3-4 года клуб он продаст.
    Говоря - это новый бизнес:
    продал клуб, через несколько лет забрал бесплатно...
    Мозги свои ты уже давно продал. ))
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 26.07.2021 20:21
    +4
    Пипец!!!! Позор УАФ!!!!
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 26.07.2021 21:14
    +3
    sv_2000, 26.07.2021 20:56
    Мдя... Не ну я очень хочу сильный Металл в УПЛ, кончно... Но все-таки лучше бы без судейской клоунады))
    Ну ладно... Посмотрел спокойно обзор... Все-таки нет по нему уверенности, что Металл тянули. Оба пенальти по делу. Удаление, пожалуй, можно трактовать как фол последней надежды. Во всяком случае ни один судейский комитет мира, я думаю, к судье не подкопается. В общем, посмотрим дальше. Повторюсь, я всеми руками за, чтобы еще сильный клуб в Украине появился
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 26.07.2021 21:09
    +3
    ALKOSruLKA, 26.07.2021 21:07
    поки лисий вчергове не захоче продати клуб (щоб через 10 років знову забрати надурняк) ?
    вот скажи тебе лично станет хуже, если в Харькове опять будет сильный футбольный клуб? Лучше чтобы Курченко владел?
    Ссылка
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 26.07.2021 20:43
    +3
    Саша Зардунов, 26.07.2021 20:37
    Сам ты такой.
    Смотрю в Украине в основном Металлист ненавидят
    Металлист ненавидят даже когда он был во второй лиге, а почему я отвечу) т.к. станет преградой ШД и ДК , будет оттеснять их, позарится на 2-е место, а потом и на 1-е. Вот почему. Многие не хотят реально команды, которая может стать чемпионом (не просто третье силой как типо Заря-создать видимость, а реальная которая может войти в ЛЧ как это было в сезоне 12/13 когда МХ занял 2-е место). Но Всевышний (в лице Бога и Аллаха) их рассудит. уберет эту гниль и нечисть в лице ОПЗЖ и других с нашей земли, те кто против Украины, те кто против подъема укр.футбола и т.п.
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 26.07.2021 20:39
    +3
    MasterSith_2013, 26.07.2021 20:33
    нетянуть ті 2 порушення на черну ну убий нетянуть у першому випадку зліва знаходився ще один захисник плюс вони йшли на одному рівні захисник невідставав це суто боротьба максимум жовта! (суддя позор) друга червона це на розсуд судді як міг жовту так і червону показати пенальті тут було але так як він несправедливо вилучив першого гравця міг просто дати жовту і пенальті. По факту суддя рішив матч перемогою Металіста проти одного з конкурентів за УПЛ і хорошої і сильної команди Альянс це факт! суддю на мило!!
    При другому вилученні не було прямої червоної, була друга жовта, якщо я щось не плутаю.
    Ссылка
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