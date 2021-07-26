Справедливое наказание? Футболиста Альянса удалили в матче с Металлистом

29-летний украинский защитник «Альянса» Евгений Неплях получил красную карточку на 37-й минуте поединка 1-го тура Первой лиги Украины против харьковского «Металлиста».
Неплях сбил своего оппонента на границе штрафной, за что получил прямую красную карточку.
Первый тайм поединка завершился со счетом 0:0.
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Источник — Футбол 1/2/3
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Неужели даже с таким составом нельзя самим выйти в вышку без помощи судей?
Смотрю в Украине в основном Металлист ненавидят
Смотрю в Украине в основном Металлист ненавидят
Смотрю в Украине в основном Металлист ненавидят
Неужели даже с таким составом нельзя самим выйти в вышку без помощи судей?
Смотрю в Украине в основном Металлист ненавидят
Такой атмосферы нет на 90% матчей в УПЛ!
Уровень игры очень понравился, и как Альянс агрессивно играл даже в меньшинстве!
Второй гол француза это шедевр!
На видео всё чётко видно
В чём кипишь такой в комментах?
Через 3-4 года клуб он продаст.
Говоря - это новый бизнес:
продал клуб, через несколько лет забрал бесплатно...
Смотрю в Украине в основном Металлист ненавидят
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