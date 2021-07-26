Игорь РАДИВИЛОВ: «Нужно гордиться тем, что мы вышли в финал Олимпиады»

Мужская сборная Украины по спортивной гимнастике заняла седьмое место в командном многоборье

  • 26.07.2021 18:36
  • 2628 просмотров
  • 5 комментариев
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Игорь РАДИВИЛОВ: «Нужно гордиться тем, что мы вышли в финал Олимпиады»
© НОК Украины

Мужская украинская сборная по спортивной гимнастике заняла седьмое место по итогам финальных соревнований командного многоборья на Олимпиаде в Токио. Команда в составе Ильи Ковтуна, Евгения Юденкова, Петра Пахнюка и Игоря Радивилова по итогам выступлений в шести видах набрала 246,394 балла.

«Прежде всего хочу отметить, что нам удалось попасть в финал Олимпийских игр. Это достойный результат, которым, считаю, нужно гордиться. В целом ребята хорошо выполнили свои задачи, и нам вместе удалось достичь этого результата. Сейчас есть к чему стремиться и на кого равняться», — прокомментировал выступление своей команды призер Олимпийских игр-2012 в Лондоне Игорь Радивилов.

Илья Ковтун и Петр Пахнюк будут соревноваться в финале индивидуального многоборья. Кроме того, Пахнюк отобрался также и в финальные соревнования в упражнениях на параллельных брусьях.

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Источник — НОК Украины

(7 голосов)

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Комментарии
    alekos59
    online
      alekos59, 26.07.2021 20:03
    0
    Триатлонистка.
    Ссылка
    alekos59
    online
      alekos59, 26.07.2021 19:57
    -1
    И на кого же равняться, не на окраину китая ли??? А вот то что мы скоро сравняемся по количеству допингистов с рок, это точно. То Верняев, то опять же маунтинбайтистка наша ...
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 26.07.2021 19:35
    0
    Рубрика Новини футболу.
    Ссылка
    Sergii Novykov
    online
      Sergii Novykov, 26.07.2021 19:09
    +6
    Алексей Ильин, 26.07.2021 19:02
    Вся страна этим прям восхищена, молодцы, звезду героя каждому
    Объясните почему в футболе например на ЧМ выйти в 1/4 это успех, а в спортивной гимнастике занять 7 место (что где то сопостовимо.. 8-ка лучших), по вашему мнению, это позор?
    Ссылка
    Алексей Ильин
    online
      Алексей Ильин, 26.07.2021 19:02
    -5
    Вся страна этим прям восхищена, молодцы, звезду героя каждому
    Ссылка
    Sergii Novykov
    online
      Sergii Novykov, 26.07.2021 19:09
    +6
    Алексей Ильин, 26.07.2021 19:02
    Вся страна этим прям восхищена, молодцы, звезду героя каждому
    Объясните почему в футболе например на ЧМ выйти в 1/4 это успех, а в спортивной гимнастике занять 7 место (что где то сопостовимо.. 8-ка лучших), по вашему мнению, это позор?
    Ссылка
    alekos59
    online
      alekos59, 26.07.2021 20:03
    0
    Триатлонистка.
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 26.07.2021 19:35
    0
    Рубрика Новини футболу.
    Ссылка
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