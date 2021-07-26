Игорь РАДИВИЛОВ: «Нужно гордиться тем, что мы вышли в финал Олимпиады»

Мужская украинская сборная по спортивной гимнастике заняла седьмое место по итогам финальных соревнований командного многоборья на Олимпиаде в Токио. Команда в составе Ильи Ковтуна, Евгения Юденкова, Петра Пахнюка и Игоря Радивилова по итогам выступлений в шести видах набрала 246,394 балла.

«Прежде всего хочу отметить, что нам удалось попасть в финал Олимпийских игр. Это достойный результат, которым, считаю, нужно гордиться. В целом ребята хорошо выполнили свои задачи, и нам вместе удалось достичь этого результата. Сейчас есть к чему стремиться и на кого равняться», — прокомментировал выступление своей команды призер Олимпийских игр-2012 в Лондоне Игорь Радивилов.

Илья Ковтун и Петр Пахнюк будут соревноваться в финале индивидуального многоборья. Кроме того, Пахнюк отобрался также и в финальные соревнования в упражнениях на параллельных брусьях.