ФОТО. Милевский занимается в тренажерном зале

36-летний украинский нападающий Артем Милевский, который находится в статусе свободного агента, поддерживает спортивную форму в одном из киевских тренажерных залов.
«Ручки, прессик, спинка!!», — написал Милевский, комментируя фото из зала.
В минувшем сезоне Милевский защищал цвета «Миная». Всего Артем сыграл за «Минай» 14 матчей во всех турнирах, где отдал 4 результативные передачи.
Контракт Милевского с «Минаем» истек 1 июля. Неизвестно, продолжит ли Артем карьеру футболиста.
Источник — Instagram
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