ФОТО. Милевский занимается в тренажерном зале

Украинский форвард самостоятельно поддерживает форму

  • 26.07.2021 18:10
  • 409 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Милевский занимается в тренажерном зале
© Instagram. Артем Милевский

36-летний украинский нападающий Артем Милевский, который находится в статусе свободного агента, поддерживает спортивную форму в одном из киевских тренажерных залов.

«Ручки, прессик, спинка!!», — написал Милевский, комментируя фото из зала.

В минувшем сезоне Милевский защищал цвета «Миная». Всего Артем сыграл за «Минай» 14 матчей во всех турнирах, где отдал 4 результативные передачи.

Контракт Милевского с «Минаем» истек 1 июля. Неизвестно, продолжит ли Артем карьеру футболиста.

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Источник — Instagram

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Комментарии
    аоот оооит
      аоот оооит, 26.07.2021 18:16
    0
    Ни о чем
    Ссылка
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 26.07.2021 18:16
    0
    Ни о чем
    Ссылка
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