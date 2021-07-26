ФОТО. Милевский занимается в тренажерном зале

36-летний украинский нападающий Артем Милевский, который находится в статусе свободного агента, поддерживает спортивную форму в одном из киевских тренажерных залов.

«Ручки, прессик, спинка!!», — написал Милевский, комментируя фото из зала.

В минувшем сезоне Милевский защищал цвета «Миная». Всего Артем сыграл за «Минай» 14 матчей во всех турнирах, где отдал 4 результативные передачи.

Контракт Милевского с «Минаем» истек 1 июля. Неизвестно, продолжит ли Артем карьеру футболиста.