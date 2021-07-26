Манчестер Юнайтед подпишет защитника Реала Варана

«Манчестер Юнайтед» близок к подписанию 28-летнего центрального защитника «Реала» и сборной Франции Рафаэля Варана.
Переговоры между сторонами находятся на финальном этапе, осталось согласовать последние детали.
«Красные дьяволы» договорились с Вараном относительно личного контракта.
Ориентировочная стоимость футболиста составляет €70 миллионов.
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Источник — Twitter
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