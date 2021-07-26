Игорь СУРКИС: «Ищем клубы для Костевича и Кадири»

На этих футболистов в «Динамо» не рассчитывают, утверждает президент

  • 26.07.2021 16:14
  • 1273 просмотра
  • 2 комментария
Игорь СУРКИС: «Ищем клубы для Костевича и Кадири»
© FootBoom.com. Игорь Суркис

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис рассказал о будущем футболистов команды Владимира Костевича, Мохаммеда Кадири и Владислава Кулача.

«Занимаемся поиском клубов для этих футболистов, потому что сейчас на них не рассчитывают. Костевич приходит в себя после тяжелой травмы, ну и Кадири тоже нужно где-то играть, чтобы его можно было отдать в аренду или продать. Что касается Кулача — решение по нему будет принято Мистером после возвращения команды со сборов», — отметил Суркис.

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Источник — ТаТоТаке

(7 голосов)

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Комментарии
    smart-Forever
    online
      smart-Forever, 26.07.2021 16:27
    -1
    Костевича и Кадири: "Мы тоже ищем варианты во 2-й лиге для Суркиса, где Игорь Рахмилич мог-бы проявить сябя В ПОЛНОЙ МЕРЕ как президент"
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    dd dent
    online
      dd dent, 26.07.2021 16:24
    0
    А есть вообще кто-то ответственный в клубе кто всех этих людей приводит? Хотелось бы потом прессуху в конце сезона, скажем, послушать от таких специалистов всех их приведших
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 26.07.2021 16:24
    0
    А есть вообще кто-то ответственный в клубе кто всех этих людей приводит? Хотелось бы потом прессуху в конце сезона, скажем, послушать от таких специалистов всех их приведших
    Ссылка
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