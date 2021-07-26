Игорь СУРКИС: «Ищем клубы для Костевича и Кадири»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис рассказал о будущем футболистов команды Владимира Костевича, Мохаммеда Кадири и Владислава Кулача.
«Занимаемся поиском клубов для этих футболистов, потому что сейчас на них не рассчитывают. Костевич приходит в себя после тяжелой травмы, ну и Кадири тоже нужно где-то играть, чтобы его можно было отдать в аренду или продать. Что касается Кулача — решение по нему будет принято Мистером после возвращения команды со сборов», — отметил Суркис.
Источник — ТаТоТаке
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