Иван ГЕЦКО: «Хочется, чтобы Селезнев закрыл рот критикам»

Украинский форвард может помочь «Минаю», считает специалист

  • 26.07.2021 15:24
  • 1287 просмотров
  • 7 комментариев
Иван ГЕЦКО: «Хочется, чтобы Селезнев закрыл рот критикам»
© Instagram. Евгений Селезнев

Бывший форвард сборной Украины Иван Гецко поделился мнением о 35-летнем украинском форварде Евгении Селезневе, который вскоре должен подписать контракт с «Минаем».

«Если Евгений поменяет свой стиль жизни и поставит для себя цель чего-то добиться, то с таким опытом, как у него, нападающий смог бы помочь своей новой команде. Но, с другой стороны, что-то мне подсказывает, что вся эта история раздута. Хотя мне бы хотелось, чтобы у Селезнева получилось закрыть рот своим критикам и добиться того, чего он хочет. 

Я бы не называл его чистым нападающим. Это игрок атакующего плана. У него нет скоростных данных. Его конек — игра на втором этаже, таранный исполнитель. Сейчас этих качеств я у него не наблюдаю, но опыт остался, поэтому Селезнев и нужен «Минаю» в данной ситуации, когда команда еще вчера не знала, что вернется в Премьер-лигу», — считает Гецко.

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Источник — zbirna.com

(2 голоса)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 26.07.2021 16:28
    +1
    И чем он им всем закроет рты, 2-3 пенками за сезон и то если посчастливится не как миля пребывать в клубе
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 26.07.2021 16:07
    +2
    Кормилец и рот - разделить невозможно...
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 26.07.2021 15:56
    +3
    Очень хочется, только давайте без пенальти 😂
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 26.07.2021 15:41
    +3
    ... це того він боксом зайнявся? ...рота критикам закривати?
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 26.07.2021 15:41
    +2
    Якщо та якби ...
    Детский сад какой то!
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 26.07.2021 15:36
    +5
    Якщо і якби і коли б... Кормілєц..
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 26.07.2021 15:35
    +4
    Минаю этот кормилец пользы не принесет, но во второй лиге мог бы еще поиграть, как раньше играл другой алконавт Алиев.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 26.07.2021 15:36
    +5
    Якщо і якби і коли б... Кормілєц..
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 26.07.2021 15:35
    +4
    Минаю этот кормилец пользы не принесет, но во второй лиге мог бы еще поиграть, как раньше играл другой алконавт Алиев.
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 26.07.2021 15:56
    +3
    Очень хочется, только давайте без пенальти 😂
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 26.07.2021 15:41
    +3
    ... це того він боксом зайнявся? ...рота критикам закривати?
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 26.07.2021 16:07
    +2
    Кормилец и рот - разделить невозможно...
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 26.07.2021 15:41
    +2
    Якщо та якби ...
    Детский сад какой то!
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 26.07.2021 16:28
    +1
    И чем он им всем закроет рты, 2-3 пенками за сезон и то если посчастливится не как миля пребывать в клубе
    Ссылка
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