Иван ГЕЦКО: «Хочется, чтобы Селезнев закрыл рот критикам»

Бывший форвард сборной Украины Иван Гецко поделился мнением о 35-летнем украинском форварде Евгении Селезневе, который вскоре должен подписать контракт с «Минаем».

«Если Евгений поменяет свой стиль жизни и поставит для себя цель чего-то добиться, то с таким опытом, как у него, нападающий смог бы помочь своей новой команде. Но, с другой стороны, что-то мне подсказывает, что вся эта история раздута. Хотя мне бы хотелось, чтобы у Селезнева получилось закрыть рот своим критикам и добиться того, чего он хочет.

Я бы не называл его чистым нападающим. Это игрок атакующего плана. У него нет скоростных данных. Его конек — игра на втором этаже, таранный исполнитель. Сейчас этих качеств я у него не наблюдаю, но опыт остался, поэтому Селезнев и нужен «Минаю» в данной ситуации, когда команда еще вчера не знала, что вернется в Премьер-лигу», — считает Гецко.