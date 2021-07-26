Александр АНДРИЕВСКИЙ: «Динамо на 100% готово к старту сезона»

Хавбек киевлян прокомментировал сбор команды

  • 26.07.2021 14:11
  • 1118 просмотров
  • 7 комментариев
Александр АНДРИЕВСКИЙ: «Динамо на 100% готово к старту сезона»
© fcdynamo.kiev.ua

Полузащитник «Динамо» Александр Андриевский подвел итоги длительным сборам киевской команды перед стартом нового сезона.

- Спарринг с «Газиантепом» был организован в связи с отменой игры с «Вильярреалом». Какие плюсы и минусы от этой игры?

- Думаю, только плюсы. Конечно, хотелось проверить себя на фоне «Вильярреала», это команда куда сильнее и именитее. Но это тоже достаточно сильный соперник, представляющий большой чемпионат. Мы увидели на что способны на фоне него.

- За время сборов команда побывала в четырех странах, такое редко бывает…

- Да, чуть-чуть попутешествовали. Конечно, это непросто, но мы сыграли с хорошими соперниками, получили опыт перед Лигой чемпионов.

- Матчи с какими соперниками запомнились больше всего?

- Наверное, с «Атлетиком» Бильбао и «Унионом». Понравились эти спарринги, интересные соперники.

- Сегодня была очень эмоциональная игра, даже стычка на поле. Это нормальное явление для конца сбора?

- Пожалуй, да. Под конец сбора все уставшие и уже, наверное, хотят домой. Поэтому иногда сдают нервы. Это нормальная ситуация.

- «Газиантеп» указал на проблемы в обороне, забив сегодня дважды?

- Да там не столько проблемы, сколько они просто умело воспользовались нашими ошибками.

- Большинство клубов УПЛ уже начали чемпионат. В какой форме к старту сезона подходит «Динамо»?

- Как обычно, в конце сборов чувствуется усталость. Сейчас вернемся в Киев и будем готовиться непосредственно к первому матчу. Конечно, готовы к старту сезона на 100 процентов. Провели здесь много матчей. Первая игра с «Вересом» покажет, на сколько мы хорошо подготовились.

- Первый матч «Динамо» проведет на домашней арене, при поддержке родных трибун. Соскучились уже по домашней атмосфере?

- Конечно, мы уже соскучились по нашим болельщикам. Очень хочется поскорее выйти на поле «Олимпийского» и порадовать их хорошей игрой.

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Источник — ФК Динамо Киев

(2 голоса)

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Комментарии
    Igor-fanDK
    online
      Igor-fanDK, 26.07.2021 15:14
    +2
    Вперёд за очередными трофеями мой любимый клуб Динамо Киев - Чемпион! Ждём новых трофеев и новых побед!
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 26.07.2021 15:12
    +1
    seregka1991, 26.07.2021 15:01
    Особенно Андриевский готов быть в ДК..
    Если Сидорчук приболеет или переберет карточек, то альтернативы Андриевскому на его место нет. Да и в Европе против некоторых команд надо будет играть с двумя опорниками.
    Ссылка
    Igor-fanDK
    online
      Igor-fanDK, 26.07.2021 15:10
    +2
    Владимир Пидвирный, 26.07.2021 14:16
    То баба Ванга сказала що ви готові. Стільки на зборах пропускати - насторожує. Дай Бог щоб так було як ти сказав.
    Твой клуб Рух, не бзди, ещё один гавнюк, хочешь пополнить ряды борода228 ?!!
    Ссылка
    potemkin78
    online
      potemkin78, 26.07.2021 15:03
    -1
    тогда какого они не играли?
    Ссылка
    seregka1991
    online
      seregka1991, 26.07.2021 15:01
    0
    Особенно Андриевский готов быть в ДК..
    Ссылка
    smart-Forever
    online
      smart-Forever, 26.07.2021 14:59
    -5
    Судя по высказыванию о готовности, создаётся впечатление что суркисовской помойкой руководит Андриевский, а румынский физрук у него на побегушках
    Ссылка
    Владимир Пидвирный
    online
      Владимир Пидвирный, 26.07.2021 14:16
    -4
    То баба Ванга сказала що ви готові. Стільки на зборах пропускати - насторожує. Дай Бог щоб так було як ти сказав.
    Ссылка
    Igor-fanDK
    online
      Igor-fanDK, 26.07.2021 15:14
    +2
    Вперёд за очередными трофеями мой любимый клуб Динамо Киев - Чемпион! Ждём новых трофеев и новых побед!
    Ссылка
    Igor-fanDK
    online
      Igor-fanDK, 26.07.2021 15:10
    +2
    Владимир Пидвирный, 26.07.2021 14:16
    То баба Ванга сказала що ви готові. Стільки на зборах пропускати - насторожує. Дай Бог щоб так було як ти сказав.
    Твой клуб Рух, не бзди, ещё один гавнюк, хочешь пополнить ряды борода228 ?!!
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 26.07.2021 15:12
    +1
    seregka1991, 26.07.2021 15:01
    Особенно Андриевский готов быть в ДК..
    Если Сидорчук приболеет или переберет карточек, то альтернативы Андриевскому на его место нет. Да и в Европе против некоторых команд надо будет играть с двумя опорниками.
    Ссылка
    seregka1991
    online
      seregka1991, 26.07.2021 15:01
    0
    Особенно Андриевский готов быть в ДК..
    Ссылка
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